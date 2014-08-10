中日两国外长在缅甸"举行会谈"

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，日本媒体当地时间周日（8月10日）报道，中日两国外长周六在缅甸首都内比都举行了会谈。

《朝日新闻》报道说，日本外务大臣安田文雄和中国外长王毅在东盟外长会议期间举行了会谈，"就改善双边关系交换了意见"。 文章说，这是2012年9月（钓鱼岛/尖阁诸岛国有化）以来，双方外长的首次会谈。 另据《读卖新闻》引述岸田文雄的话说，"我们用了很长时间，慢慢谈话。双方坦诚地交换了意见，希望以此为转机，改善两国关系。" 但岸田文雄并没有透露会谈的具体内容。 一名在内比都报道此次东盟地区论坛会议的中国媒体记者对BBC中文网表示，两国外长的会谈应该是在当地时间周六晚间举行的。他说，当天下午，两国外长在会场擦肩而过，并没有交谈。 "王毅和岸田文雄均在周六晚间11时左右离开会场，"这名记者补充道，"岸田文雄是从会场后门离开的。" 首次会谈 日本共同社8月6日的报道称，在中日两国就钓鱼岛和历史问题持续对立的背景下，日本外相岸田文雄希望在缅甸会议期间，与中国外长王毅进行沟通。不过，中方当时表示，双方正式会谈的条件"尚未成熟。" 截至发稿时，中国媒体没有关于此次会晤的报道。倘若属实，周六的中日外长会谈，也是安倍第二次出任日本首相以来的首次会谈。 7月底，日本前首相福田康夫秘密访华，与中国国家主席习近平举行会谈，希望促成中日两国领导人在今年11月北京举行的亚太经合组织（APEC）峰会上的会面。8月2日，日本首相安倍晋三在巴西发表谈话，表达了同样的愿望。