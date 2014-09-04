亚欧博览会：中方欲与中亚国家构建畜牧无疫实验区

哈通社阿斯塔纳9月4日电，据新华网援引新疆网报道，"一旦中国放开了从中亚等非疫区国家进口牛羊肉，新疆就是首道通道，也是最先受益的地区。"9月3日，在中国乌鲁木齐市举行的第四届中国-亚欧博览会上海合作组织畜牧业发展与合作研讨会上，对于中亚地区共建畜牧无疫实验区将会给新疆带来哪些优势，中国农业部国际合作司亚洲非洲处处长叶安平进行了这样的表述。

畜牧区域合作符合中亚国家与中国的需求

"中方欲借助上合组织在中亚地区与中亚国家构建畜牧无疫实验区。"9月3日，中国农业部副部长牛盾在第四届中国-亚欧博览会上海合作组织畜牧业发展与合作研讨会上，向与会各国抛出畜牧区域合作的愿景。

出生在新疆的牛盾表示，中国正积极推进农业结构调整，提升现代畜牧产业的比重，新疆作为临近周边国家的畜牧大省，具有得天独厚的优势。

塔吉克斯坦农业部副部长泽瓦尔绍耶夫•泽瓦尔绍表示，畜牧安全关系到塔吉克斯坦食品安全，中亚国家与中国开展畜牧技术、繁种、防止病虫害等方面合作很有必要。

上合组织成员国总面积为3018.9万平方公里，人口约16亿。中亚各上合组织成员国国家地域辽阔、光热水土资源丰富、饲草料资源充足，畜牧业历史悠久。且有多年牲畜改良育种的经验，培育了知名的阿哈捷金马、新吉尔吉斯马、白头牛、阿拉套种牛、卡拉库尔羊等优良畜种。

此外，中亚国家在优质牧草品种选育、围栏轮牧、草场补播施肥、粮草轮作等方面有一些好的经验与成果。

中国是畜禽遗传资源最为丰富的国家之一，共有534个地方品种资源。中国农业部畜牧业司副司长王宗礼介绍，目前，以原种场和资源场为核心，扩繁场、改良站为支撑，检测中心为保障的畜禽繁育体系基本形成，畜禽良种供应能力不断增强。

牛盾希望以研讨会为契机，在上合组织框架下，尽快协商签订中国与上合组织各成员国间双边、多边动植物检验检疫条款和畜产品（饲草料）进出口目录，共同致力于在中亚地区打造畜牧无疫区实验区。

接下来，中国农业部将与上合组织成员国在畜禽良种繁育、适度规模化养殖、畜禽粪污资源化利用等领域开展交流和合作，共同推进畜牧业持续健康发展。

多渠道进口畜禽产品能有效补给新疆市场

目前，中国新疆市场能购买到的进口牛羊肉多来自澳大利亚、新西兰和乌拉圭这些规模化畜牧养殖大国。叶安平说，在中国民众饮食结构不断调整的基础上，需要拓展更多的渠道进口畜禽产品。

这些年新疆育成的伊犁马、阿勒泰白头牛、新疆细毛羊等家畜品种都有中亚国家优良畜种的基因，每年中亚地区皮张、羊毛等畜产品与新疆的禽肉禽蛋、牛肉等畜产品互通贸易。

这两天，正在与俄罗斯外商商谈进口牛羊肉的新疆绿翔牧业有限责任公司总经理黄超说，新疆企业走向邻国具有先天优势，能有效补给新疆清真牛羊肉市场，抑肉价过快增长。他相信，与新疆具有同样养殖自然环境和生活习惯的中亚进口牛羊肉更容易被新疆人所接受。

新疆维吾尔自治区畜牧厅厅长哈尔肯•哈布德克里木说，新疆在畜牧业科学研究、技术推广、畜产品生产与加工等方面具备一定的资金、技术比较优势，可为中亚国家的畜牧业生产技术升级、加工设备更新、产品工艺改造提供支持，帮助中亚国家完善畜牧业基础建设合作。

去年，中国新疆牲畜存栏4502.86万头只，牲畜出栏3862.06万头只，肉类总产量139.26万吨，奶类总产量135万吨，禽蛋总产量28.2万吨，人均肉类占有量61.5公斤，人均奶类占有量59.6公斤。