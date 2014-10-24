日专家预测百年内巨型火山或再喷发 日将不复存在

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引日本《东京新闻》报道，日本神户大学教授巽好幸22日发表预测称，日本九州在未来的100年内可能发生大型破火山口的剧烈喷发。虽然发生的可能性仅为1%，但此次预测一旦成真，最坏的情况将会导致1.2亿人死亡，届时日本也将不复存在。巽好幸教授的此项研究成果将于近期在日本相关期刊上发表。

据报道，据该教授介绍，预测发生大型火山喷发的火山灰等喷发总量将会是富士山喷发的60倍、此次御岳山喷发的10万倍，其喷发规模巨大。据悉，日本早在12万年前曾发生过8处共计十余次的同等规模火山喷发，巽好幸是根据这些数据推测出未来大型火山喷发的概率。

巽好幸预测，九州有可能将会发生与2.8万年前在鹿儿岛发生的大型喷发同等规模的火山喷发。灾难一旦降临，整个九州将会被火海包围，2个小时内将有700万人死亡。此外，西日本一日内将会堆积50厘米的火山灰，4000万人的居所被掩埋。北海道及冲绳以外地区，将会覆盖10厘米以上的火山灰，粮食等也将遭到迫害且人们无法展开救援。预计日本共有约1.2亿生命将会消失。

对于发生概率为1%，巽好幸强调"这绝对不是一个小概率。这次灾难可能在任何时刻突然降临。必要做好准备"。他呼吁应该紧急开发出可以观测到地下深达数千米处岩浆动态的新技术。

日本火山学相关教授高桥正树也表示，个人是无法为巨型火山喷发做准备的。日本政府应当推进相关探讨，做好防灾应对，如预备人民1年间的粮食、西日本人民无住所时东日本应该怎样接收应对等。无法防止灾难至少可以减轻灾害，日本政府需要根据火山喷发规模制定相应对策。