古米列夫国立欧亚大学摘得哈萨克斯坦大学生足球联赛冠军

哈通社阿斯塔纳11月30日电，据Massaget.kz网站消息，在昨日结束的哈萨克斯坦大学生足球联赛中，古米列夫国立欧亚大学代表队在阿斯塔纳体育场以3:0战胜了阿尔法拉比国立大学，摘得哈萨克斯坦大学生足球联赛桂冠。

在场的7000多名观众见证了欧亚大学夺冠时刻，特邀嘉宾包括国家教育和科学部部长萨林日波夫、阿斯塔纳市市长兼哈萨克斯坦足协主席阿德勒别克•贾克瑟别科夫、哈萨克斯坦足协秘书长阿联∙查伊居尼索夫、副主席赛力达∙白沙科夫以及职业足球联赛主席沃力加斯∙阿布拉耶夫。 比赛一开始两队就进入胶着状态，开场仅2分钟后，欧亚大学就凭借伊斯拉姆∙阿赫梅托夫的进球占据了优势。5分钟后，如斯兰∙山德巴耶夫锦上添花，扩大了领先优势。此后，全线出击的阿尔法拉比大学防守出现漏洞，被欧亚大学抓住机会再进一球，将比分扩大至3球。 下半场，尽管阿尔法拉比大学为改写比分卯足了劲，但随着两名队员被红牌罚下，最终未能改写比分，古米列夫国立欧亚大学最终捧起了联赛冠军奖杯。 在三四名争夺中，国立农业技术大学以3:2战胜赛弗林农业大学，获得季军。（编译：阜博 校对：流沙）