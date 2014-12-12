中国南水北调中线工程正式通水

哈通社阿斯塔纳12月12日电，据BBC报道，全长1432公里、历时11年建设的南水北调中线工程周五（12日）正式通水，成为该工程通水的第二条线路。

南水北调工程就是把中国长江流域丰盈的水资源抽调一部分送到中国华北和西北地区，从而改变中国南涝北旱和北方地区水资源严重短缺局面。 整个工程涉及长江、淮河、黄河和海河四大流域和十余个省份，以调水量和距离来计算都堪称世界上最大的水利工程。 中国早在上个世纪五十年代就开始研究"南水北调"的构想，直到二十一世纪才确定工程。

三条线路 整个南水北调工程分为东线工程、中线工程和西线工程。其中第一期的东线工程率先在2002年12月动工，并在2013年12月8日正式通水。 东线工程全长1154公里，输水口起于长江下游的苏州，全线穿越江苏、安徽、山东和河北省，最后抵达天津市。 至于周五通水的中线工程则是在2003年12月31日开工建设的。该工程从位于长江支流汉江上游的丹江口水库引水，沿途跨越长江、淮河、黄河、海河四大流域，并采用自流方式，沿途供水，最终抵达北京和天津。 根据《南水北调工程供用水管理条例》，南水北调中线工程年调水平均数为95亿立方米。 至于西线工程的目标是从长江上游引水入黄河，以解决中国西北地区和华北部分地区干旱缺水问题。 但由于该线工程地处青藏高原，海拔高，地质的构造复杂，地震烈度大，而且要修建200米左右的高坝和长达100公里以上的隧洞，工程技术复杂，耗资巨大，因此目前仍处于可行性研究阶段而尚未动工。

争议不断 南水北调工程从一开始就引起了广泛争论，反对者主要认为南水北调工程耗资巨大，涉及大量的移民问题。事实上单是南水北调中线工程就造成河南省和湖北省30多万人搬迁，并因此带来了一些社会问题。 还有专家认为南水北调工程如果调水量太少，发挥不了经济效益，调水量过多，枯水期可能会使长江的水量不足，影响长江河道的航运，长江口的咸潮加深，更有可能引发生态危机。 此外，更有人认为，南水北调东、中线工程穿越中国古代文化、文明的核心地区, 南水北调工程必将会淹没一些文明古迹。 不过，南水北调工程的支持者则认为，长江水量丰富，每年有大量的水流入大海，调一部分到北方缺水地区可解决北方的缺水问题。而负面影响可以通过防范、补偿和综合治理开发措施，可以将影响减少到最低。 此外，支持的一派还认为，南水北调中线工程以解决沿线100多个城市生活和工业用水为主要供水对象，兼顾农业及其它用水，建成以后产生的经济效益和社会效益巨大，特别是对中国北方地区的经济发展具有重要的战略意义。