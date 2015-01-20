“伊斯兰国”威胁日本不交赎金处决人质

哈通社阿斯塔纳1月20日电，据BBC报道，号称伊斯兰国的极端组织通过电视录像方式向日本发出最后通牒，要求日本在72小时内支付2亿美元赎金，否则就会处决2名在押日本人质。

正在耶路撒冷访问的日本首相安倍晋三则紧急召开记者会，对伊斯兰国威胁表示"愤怒"和谴责，并表示绝不会屈服于恐怖主义。 威胁录像 在威胁录像中，一个蒙面男子批判日本政府承诺支援与伊斯兰国作战国家的做法。 日本外务省早间称，正在核实录像真伪，并表示如果录像内容当真，此类威胁是"不可宽恕的"。 内阁官房长官菅义伟也表态说日本不会向恐怖主义屈服； 他还表示正在出访的安倍首相也指示"保护人质安全是重中之重"。 日本首相安倍晋三作为六日中东访问的一部分早间刚刚抵达耶路撒冷。 非军事外援 据共同社报道，安倍一行将取消部分访问行程以便集中精力处理人质危机。 上周六，安倍首相在埃及首都开罗讲话时承诺，将向中东地区国家提供25亿美元的非军事援助，而其中2亿美元将直接援助给那些与伊斯兰国作战的国家。 安倍说，如果恐怖主义进一步在中东蔓延，全世界都将遭受"难以计算"的损害。 有分析指出，人质已经成为伊斯兰国对外政治宣传的关键性工具和手段。 伊斯兰国目前占据着叙利亚东部和伊拉克西北部大片领土。 伊斯兰国已经多次播放过集体斩首或乱枪处决敌方士兵、外来记者和其他俘虏的血腥录像；上述录像引发国际间严厉谴责，并导致以美国为首的多国联军再次进入伊拉克。