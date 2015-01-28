我国历史学家中国行收获颇丰 收集一批有关哈萨克汗国珍贵历史文献

哈通社阿斯塔纳1月28日电，由我国国际突厥学研究院专家组成的考察团近日对中国北京进行了工作访问，举办了纪念哈萨克汗国建立550周年研讨会。访问期间在中国专家的积极协助下，还发现一批有关哈萨克汗国珍贵的历史文献。

期间，我国国际突厥学研究院院长达尔汗•克德尔艾里同相关专家访问了中国社会科学院民族与人类学研究所，该所所长王延中、副所长尹虎彬热情接见了克德尔艾里一行，并就双方未来的学术交流与合作交换了意见。

克德尔艾里一行还作为讲座嘉宾出席了该所2015年民族发展论坛第二讲，克德尔艾里院长在讲座中发表致辞，简要介绍了哈萨克斯坦国际突厥学研究院的情况，表达了加强双方学术联系、共同促进学术发展的良好愿望。 历史与民俗研究所所长、教授巴哈提发表了题为"近年来哈萨克史学界对清朝历史文献的研究利用情况"学术演讲，介绍了近年来我国史学界的研究动态和对中国第一历史档案馆收藏的有关哈萨克的满文文档的整理、出版和研究运用状况。巴哈提教授认为，中国所收藏的有关哈萨克的满文文档，较为真实地展现了历史上哈萨克的政治、民族、文化等方面的状况，具有非常宝贵的史料价值，值得进一步就此展开更为深入的整理研究。 王延中所长表示，哈萨克斯坦学者的到访增进了我们对哈萨克历史和哈萨克民族的了解， 这次访问对推动两国人文学术交流、促进两国人文学者的相互了解，尤其是两国学术界共同关注的重大学术问题今后如何进一步深入合作研究，均起了很好的作用。 著名教授白翠琴介绍了中国有关哈萨克历史文化的研究状况，她说，1950年以来，就哈萨克历史和文化在中国学术界共发表了2600多篇学术论文，出版发行了10多本书，近些年，这一领域的研究得到了进一步的加强。 值得一提的是，我国专家在访问期间获得许多以前未曾公开的珍贵历史文献，其中包括哈萨克可汗和苏勒坦用察合台文和蒙文写给清朝皇帝的书信，哈萨克汗国与清朝政府间用满文书写的外交信函。双方还交换了学术信息和观点，为进一步加强双方学术交流与合作奠定了基础。 在中国期间，考察团成员还前往位于新疆喀什市郊区的马哈茂德•喀什噶里陵墓拜谒，同乌鲁木齐市的哈萨克族学者举行了座谈。（编译：林海）