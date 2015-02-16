祖国之光党支持举行非例行总统大选的倡议

哈通社阿斯塔纳2月16日电，今日在国家新闻中心召开的新闻发布会上，祖国之光党第一副主席包尔江•拜别克表示，作为执政党的祖国之光党支持提前举行总统选举的倡议。

拜别克指出，哈萨克斯坦民族和睦大会委员会议提出2015年举行非例行总统大选的倡议。 祖国之光党作为执政党支持该项倡议，今日举行的祖国之光党政治协商会通过了相关的政治决议，并已向国民公布。当今，新一轮全球经济危机正在蔓延，地缘政治风险也日趋复杂。同时，即使世界上一些最发达的国家，排外主义、宗教不相容、宗教激进活动频发。正如纳扎尔巴耶夫总统在祖国之光党政治协商会议上所指出的，"未来几年，全球经济将经历严峻考验，不是所有的国家都能成功渡过这次危机。只有强大的国家，凝聚起强大力量的人民才能渡过"。哈萨克斯坦是全球经济的组成部分，不可能不受外部经济环境的影响。因此，总统提出了"光明大道"新经济计划，指出了确保经济增长的所有措施。"

"光明大道新经济计划不仅只是经济计划，而是未来经济发展的引擎，巨大的基础设施建设投资，是保民生、促就业，让每一个普通哈萨克斯坦人保持对未来信心的关键。当今，最关键的是各民族的团结与和睦，社会的稳定，国家的安宁，凝聚每一位公民的智慧和力量，"拜别克说。（编译：流沙）