日本自民党高官：将率庞大民间代表团访华

哈通社阿斯塔纳2月25日电，据BBC报道，日本自民党总务会长二阶俊博周三（2月25日）在东京召开记者会，宣称5月下旬他将率领日本民间企业巨头和地方政府首脑等组成的约3000人代表团访华，"以期通过访问有助改善中日关系现状"。

日本各大传媒随即报道了这一新闻，当天傍晚该新闻也在多个主要日媒网页上高踞点击率榜首。 缓和难看面孔 二阶在记者会上对去年11月中日首脑在北京没有笑容的冷面握手说，"现状当然不好，中日首脑有过那样难看的面孔会谈的吗！" 中日之间目前正在调整这个称为"日中观光文化交流团"的巨型访华团访华期间与中国政府要人会谈，也将参加与中国政界、财经界有关人士的晚餐会和一些观光活动等。他说，"早日突破现在像冻结一样的关系很重要，谁都期待日中首脑以更柔和的面孔握手相会，我确信这次访华有助于突破现状"。他还指出，3000人的规模还是经过抑制，"否则就会变成5000人"。 访韩访中奔忙 二阶是日本执政自民党领导层的第三号人物，更是日本众所周知的亲中派，安倍去年改组党领导层时任命党内立场亲中的谷垣祯一和二阶分别出任干事长和总务会长，被日本舆论广泛相信存在安倍为改善中日关系的考虑因素。 除了致力改善中日关系外，二阶也努力改善日韩关系，本月上旬曾也率一个巨型代表团访韩，并与韩国总统朴槿惠会谈，双方对慰安妇等历史纠纷交换了意见。 不过二阶访韩展示的日韩改善关系色彩还没着色，日韩两国就宣布持续了14年的日韩货币交换协定本周一期满时不再延期的决定，使得这个标志着日韩金融、经济合作关系的象征折断。 解冻政府关系 《产经新闻》等部分日本传媒和网民曾讽刺二阶的访韩成果，对于二阶周三又宣布将率大型代表团访华，《产经新闻》一边形容二阶对中日关系持有危机感，希望侧面一边再以讽刺的口吻形容他"充满意气"。 不过中日冷冻的关系除了二阶宣布他率领民间大型访华团外，中日政府之间最近事实上也像进入缓和程序。据多个日媒引述政府的消息报道，断绝了4年的中日外交、国防部门的安保对话3月下旬将在东京恢复。中方出席的预定是外交部副部长助理刘建超等，日方预定是外务审议官杉山晋辅等官员。