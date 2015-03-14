世界哈萨克人大会发表声明呼吁归国哈侨支持总统候选人纳扎尔巴耶夫

哈通社阿斯塔纳3月14日电，13日，世界哈萨克人大会理事会召开会议，呼吁归国哈侨支持祖国之光党总统竞选人纳扎尔巴耶夫，并随后就此发表声明。

声明指出，除哈萨克斯坦以外，世界各地有近500万哈萨克侨胞，每一位侨胞都是哈萨克大家庭的成员。长期以来，一代又一代哈萨克侨胞，秉承哈萨克民族优秀传统，不忘祖籍，不忘身上流淌着的哈萨克人血液，热情支持哈萨克斯坦经济社会建设，为哈萨克民族发展壮大、增进哈萨克斯坦人民同世界各国人民的友好合作作出了重要贡献。今年即将举行的非例行总统选举是哈萨克斯坦民众生活中的一件大事，同样也是居住在国外哈萨克人的大事，对所有哈萨克人意义重大，因为大选将决定哈萨克斯坦政治和经济走势，决定国家未来格局，而结果将直接决定谁将成为哈萨克斯坦的"总舵手"。这一切与每一位哈萨克人息息相关。

声明指出，当前世界局势错综复杂 , 各国之间的博弈多不胜数 ，全球经济形势也不容乐观。 这种状况将继续延续并影响到国际安全和经济的发展 。哈萨克斯坦周边安全形势不能不令人担忧。在这种复杂的周边环境下，哈萨克斯坦更加需要一个稳定和谐的社会环境，更加需要人民空前团结、经济稳步增长。 声明还指出，独立23年以来，在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下，我国社会各项事业取得辉煌成就，国家克服了苏联解体初期遭遇的重重困难，逐步奠定了独立祥和、快速发展的中亚大国地位。短短20多年取得如此巨大的成就，充分说明纳扎尔巴耶夫总统带领人民作出了正确的选择，国家正走在一条充满希望的道路上。相较于周边一些国家还在贫困和动乱中挣扎，我们完全有理由为国家的繁荣稳定而感到自豪。 声明最后指出，本次总统选举已有20多人成为总统候选人，当然，每一个人都有权利自由选择自己心目中的候选人。但是确定哪一位总统候选人能够担负起领导国家的重任并不是一个简单的问题。世界哈萨克人大会理事会成员对大会主席、现任总统纳扎尔巴耶夫有一定的了解，担任主席以来，纳扎尔巴耶夫为世界哈萨克人大会各项工作付出了艰辛的劳动，为维护世界各地哈萨克人合法权益做出了不懈的努力，为归国哈侨安居乐业提供了强有力的支持。鉴于上述众多成就，世界哈萨克人大会呼吁广大归国哈侨积极支持祖国之光党总统候选人纳扎尔巴耶夫。（编译：林海）