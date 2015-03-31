全国春耕春播工作全面展开

哈通社阿斯塔纳3月31日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）农业部副部长萨帕尔汗•沃马尔洛夫今日在国家新闻发布中心举行的记者招待会上表示，2015年春耕春播工作拉开帷幕。我国今年的农作物总播种面积为2150万公顷，较2014年增加10万公顷。其中，春播总面积为1850万公顷，春播谷类作物面积1520万公顷，小麦播种面积1220万公顷，油料作物220万公顷，饲料作物370万公顷。

沃马尔洛夫说，为落实农作物种植多元化政策，政府今年下调了对小麦种植的补贴标准，并上调对其他谷类作物的补贴。今年其他种类农作物种植面积将有所增加，传统农作物面积有所减少。其中，颗粒饲料、豆类以及谷物种植面积增加10.4万公顷，油料作物种植面积增加220万公顷，牧草饲料种植面积增加34.9万公顷；小麦种植面积减少了23.5万公顷（2%），大米种植面积减少8500公顷（9%）。

沃马尔洛夫表示，今年政府加大了对农业贷款的投入，共下拨了600亿坚戈农业贷款资金，较去年增加200亿坚戈。这笔贷款资金将通过二级银行和食品契约公司、农业贷款集团等国有企业进行运作。（编译：吴然）