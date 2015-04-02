克孜勒奥尔达州牧民创业项目获政府资助

哈通社克孜勒奥尔达4月2日电（记者叶鲁拜•阿吾耶佐夫）近日，加勒布兹拜•伊塔亚科夫忙乎了几个月的创业计划终于有了成果，他带头建设的太阳能基站投入运转，这不仅为当地牧场实现供电，也"照亮了"附近牧民们的生活。

据悉，伊塔亚科夫所在的牧场位于克孜勒奥尔达州加纳霍尔干县牧区，拥有丰富的畜牧资，但地处遥远，基础设施落后，离最近的托克塔穆斯村也有相当远的距离，因此当地的供电问题一直未得到妥善解决。有一天，伊塔亚科夫从报纸上了解到政府将大力支持中小企业发展的有关政策，脑海中立即萌生出了在牧场建设太阳能发电站的想法。

心动不如行动，他立即到当地中小企业服务中心咨询，在中心工作人员的细心讲解和帮助下，他制定了创业计划书，向"达穆"基金提交资助申请。"达穆"基金是我国政府为支持中小企业发展而设立的专项基金，基金主要工作是向符合其标准的各类项目提供资金支持，是创业者实现梦想的实实在在的好帮手。

没过多久，传来喜讯，伊塔亚科夫的创业计划通过相关部门的审核并获"达穆"基金的认可，被认定为具有社会意义，在国家就业路线图-2020规划框架下，他获得了350万坚戈的无偿资助资金。经过几个月的努力，伊塔亚科夫的太阳能基站终于投入运转，基站的发电功率为6千瓦。现在，伊塔亚科夫的太阳能基站不仅解决了当地牧场牧民家庭的供电问题，还优化了农业生产条件，同时为附近农场实现了供电，他本人也从中获利。（编译：吴然）