日本驻哈大使：安倍晋三首相访哈将积极推动两国经济合作

哈通社阿斯塔纳4月10日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）日本首相安倍晋三预计将于今年对哈萨克斯坦进行访问，这无疑将对哈日关系发展起到积极的推动作用。当前，日本正在实施"安倍经济学"政策，这与纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"经济计划有哪些共同点？两国在经贸、能源以及核能利用方面的合作又有哪些进展与突破？日本是否将参与阿斯塔纳世博会？带着这些问题，哈通社记者日前对日本驻哈大使蒲原正义先生（以下简称大使）进行了专访。

记者：大使先生，您如何评价2014年哈日外交合作关系，今年，两国又有哪些合作计划？

大使：2014年，安倍晋三首相与纳扎尔巴耶夫总统3月和10月在海牙和米兰举行了两次会晤。总体上，两国领导人之间已建立了互信友好的关系。可以说，两国去年在经济合作方面取得了显著的成果。日本副首相兼财务大臣麻生太郎5月、经济产业大臣茂木敏充8月对哈萨克斯坦的访问取得了成功。期间，经济产业大臣茂木敏充分别与哈萨克斯坦总理马西莫夫、投资和发展部部长伊谢克舍夫、能源部长施科勒尼克举行了一系列会谈，就核能源利用、双边经贸发展等问题进行了深入探讨，并达成了广泛共识。与此同时，2014年，日哈两国还签署了扩大投资和保护双边投资的协议。

今年，日本首相安倍晋三预计将对哈萨克斯坦进行访问。与此同时，日本和哈萨克斯坦将共同主持9月份在纽约举行的第九届促进《全面禁止核试验条约》生效大会。今年还是广岛与长崎原子弹爆炸70周年。日本与哈萨克斯坦均是核武器和核试验的受害者，因此，我们支持消除核武器。希望通过我们的努力能对全面落实《全面禁止核试验条约》起到积极的推动作用。相信通过这种方式，日本与哈萨克斯坦能成为可靠的合作伙伴，未来两国不仅在经济领域，政治领域合作也将会得到进一步加强。

记者：您如何看待哈萨克斯坦竞选2017-2018年度联合国安理会非常任理事国席位？

大使：首先我想指出，当我在研究现代哈萨克斯坦历史时发现，哈萨克斯坦施展着建设性的外交政策。众所周知，日本同一些伙伴国家正在努力推动联合国和联合国安理会改革的实施。当同日本外交部和国会的同事们交谈时，我向他们介绍了哈萨克斯坦在联合国安理会议程和全球政治经济问题上持有的建设性的见解。目前，东京正就这一问题进行探讨。相信哈萨克斯坦将来会成功当选联合国安理会非常任理事国。

记者：中亚各国与日本在"中亚+日本"对话机制框架下的各类合作项目进展如何？

大使：2014年7月，在"中亚+日本"对话机制框架下，第五次日本与中亚五国外交部长会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行，下一次外长会议今年将在土库曼斯坦举行。届时，日本与中亚五国外交部长将围绕3项议题进行深入探讨。它们是：农业领域合作、打击毒品交易和加强边境控管措施、进一步发展"中亚+日本"对话机制。第五次外长会议上，各国通过了《农业生产领域地区合作路线图》；各国还深入探讨了打击毒品交易、加强边境控管措施等众多问题，其中包括阿富汗当前局势、打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"等问题，并就这些问题达成了广泛共识；会议还就加强交通物流领域的合作深入交换意见，并一致认为，这一领域的合作将成为各国合作的新领域。

记者：哈萨克斯坦计划建设核电站，日方企业正就参与这一项目进行对话，对话进展如何？两国在和平利用核能方面拥有怎样的合作前景？

大使：去年，纳扎尔巴耶夫总统与安倍晋三首相举行会晤期间，核能领域合作成为了两国领导人探讨的主要议题之一。日方怀着高度的责任心接受了纳扎尔巴耶夫总统的委托，并与去年年底向哈方交付了项目的规划草案。

哈萨克斯坦能源部长施科勒尼克对西屋公司生产的AP-1000型反应堆给予了高度评价，称赞该型反应堆拥有广阔的前景。该公司现由日本东芝和哈萨克斯坦原子能工业公司联合控股。如果项目建设的最后决定倾向于日本，必将对日哈两国关系的发展起到进一步的推动作用。我希望哈方今年能够尽快与日方企业完成谈判，并达成协议。

记者：您认为我国的"光明大道"计划与安倍晋三首相提出的"安倍经济学"拥有什么共同点？

大使：哈萨克斯坦面对不利的经济形势提出了"光明大道"经济计划，经济计划将帮助哈萨克斯坦有效摆脱目前的经济困境，确保政策连贯一致。我高度评价纳扎尔巴耶夫总统的远见卓识。

"安倍经济学"——这是安倍晋三首相提出的一系列经济政策，旨在保障日本经济稳定发展。其中包括放松监管、鼓励技术创新以及确保人力资源的有效利用等。我认为，两国领导人提出的上述强国战略高瞻远瞩，有一定的胆魄。

记者：哪些日本企业计划参与2017阿斯塔纳世博会，建设国家专属展馆在计划之内吗？

大使：去年7月，我们收到了纳扎尔巴耶夫总统关于邀请日本参与阿斯塔纳世博会的邀请函。今年2月20日，政府就此问题进行了研讨，并作出了参与世博会的决定。日本经济产业省和其他政府部门已开始着手进行各项准备工作。目前，哪些日本企业具体要参与世博会还未明确。阿斯塔纳世博会主题为"未来能源"，因此我相信，在这方面拥有丰富经验的日本企业将为阿斯塔纳世博会作出较大贡献。但遗憾的是，日本不会建自己的专属展馆。

2017年，日本将展出最为先进的科技成果。我认为，哈萨克斯坦将在最为适当的时机举办世博会。通过这一盛大的活动，贵国将向全世界展示独立20多年来取得的巨大成就。与此同时，世博会还将进一步加深哈萨克斯坦与各国在各领域的合作关系。

日本曾于1970年举办世博会，这为我国带来了众多机遇。1964年的东京奥运会和之后的世博会，成为了日本向世界展示战后飞跃发展的经济成果的重要平台。成功举办阿斯塔纳世博会对哈萨克斯坦具有重要意义。

记者：哈萨克斯坦与日本间的人文文化和科研领域交流进展如何？

大使：哈萨克斯坦人民对认识和了解日本及其文化拥有浓厚的兴趣。为使民众了解日本文化和艺术，我们举行了各类活动。自去年以来，在哈方的积极协助下，我们相继举行了日本文化周、日本木偶展、"广岛与长崎回忆录"、日本画展、日本电影展、日本相扑表演等一系列活动。期间，哈萨克斯坦驻日本大使馆在当地也举办了一系列活动，让日本民众对哈萨克斯坦有了进一步认识。

科研领域方面，阿尔法拉比哈萨克国立大学、欧亚国立大学、阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学与日本有关大学签署了科研合作协议，开展了一系列科研合作项目。目前，广岛大学有关团队在塞梅核试验基地旧址展开了消除核污染、恢复自然环境的有关研究。与此同时，该大学还同哈萨克国立医科大学正在进行人体器官移植的有关研究工作。

记者：日方会出席将于今年6月在阿斯塔纳举行的第五届世界和传统宗教领袖大会吗？

大使：日本宗教教派（神道、佛教）代表参加了历届的世界和传统宗教领袖大会，相信日本神教和佛教今年也将派出代表出席本届大会。

我认为，举行这类大会，促使世界各地的宗教组织进行面对面的对话，是非常有意义的举措。这将推动加深各教派间的交流，对各教派间建立互信和谅解起到积极的推动作用。

记者：哈萨克斯坦与日本是否有计划开通新的直飞航班？

大使：我认为，为了加强日本与哈萨克斯坦之间的经济联系，首先应扩大两国人员交流，提高双边贸易。为此，开通直飞航班势在必行。2017年，阿斯塔纳将举办世博会，届时核电站的建设工作可能也将开始。为开通直飞航线，还需符合国际民航组织相关要求，相信这些问题将于近期得到解决。

记者：日本中小企业如何看待哈萨克斯坦市场，对投资和进入这一市场拥有多少兴趣？

大使：在哈的日本企业主要从事自然资源的开发利用，在哈的日本中小企业目前仅限于石油领域附加设备和器材的制作生产。日本企业进入贵国市场除了需要市场的一定规模和地理因素外，还需优惠、透明和稳定的税收政策。吸引日本中小企业进入哈萨克斯坦具有一些困难，这些企业拥有的资金和偿还贷款的能力有限。因此，哈萨克斯坦政府为外国中小企业创造有理的条件和环境具有重要意义。

记者：非常感谢百忙之中抽空接受哈通社采访。（编译：吴然）