国家建设“百步计划”——落实五大改革目标的具体举措

哈通社阿斯塔纳5月21日电 哈萨克斯坦官方报纸《主权哈萨克斯坦报》20日公布国家建设"百步计划"，这是为落实纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标而制定的具体举措。

"百步计划"——这是应对国际和国内面临的潜在威胁和挑战、保障国家长远发展、推动哈萨克斯坦进入全球最发达30国之列的国家纲领。"百步计划"将推动"哈萨克斯坦-2050"发展战略的落实，会进一步巩固和加强国家性，为度过未来艰难时期提供坚强保证，是国家发展道路上真正的"照明灯"。"百步计划"将打开哈萨克斯坦历史的新篇章。

"百步计划"不是虚无缥缈的口号，而是系统性根治国家当前面临的各类问题、为国家和社会长远发展提早谋篇布局的具体行动计划。

"百步计划"共分为五部分，分别为：建设专业化的国家机关、加强法制建设、落实工业化和保障经济增长、统一与团结、建立责任型政府。具体如下：

百步计划 建设服务全民的现代化国家

一、建设专业化的国家机关

1. 对国家公务员录取机制进行改革，公务员录取应从基层开始。

2. 国家公务员的录取及其职位的提升应根据专业化考核的原则进行。

3. 通过提升国家公务员事务和反腐败署的地位，将公务员录取工作中心化；实行三级制的录用系统。

4. 依据3+3原则，新录取的公务员必须通过试用期（试用期为3到6个月）。

5. 根据工作业绩调涨公务员工资额度

6. 向公务员工资业绩制过渡，各级官员工资涨幅将根据这些指标进行调整：对普通公务员根据年度任务的执行率；对政府部门根据战略规划的执行率；对部级和州级官员，根据对其管理领域的专项指标、居民的生活水平、招商引资规模等指标；政府组成人员根据宏观经济指标。

7. 将地方发展指标作为各地公务员工资的评级标准。

8. 交流性岗位公务员在职期间，必须为其提供住房，但住房不可私有化。

9. 建立固定、系统化的公务员进修机制，每三年对他们进行一次培训。

10. 公务员选拔任用机制应引入竞争原则；必须根据精英选拔的原则从基层选拔B梯队高级别官员。

11. 积极从外企、企业界和国际组织工作的哈萨克斯坦公民中吸引人才，纳入公务员体系。这类人员的招聘可根据特殊要求和相应的职位名单实现，这将帮助公务员录取工作更加公开化，并提高竞争力。

12. 建立公务员新的职业道德标准，就公务员职业道德问题设立新的监督管理部门。

13. 加强对贪污腐败行为的打击力度，制定新的反腐败法规，并在国家公务员事务和反腐败署设置预防贪污腐败部门。

14. 制定新的公务员法，新的公务员法将把所有国家机关和执法部门的工作人员纳入管理范围。

15. 新的公务员法颁布施行后，对所有公务员进行考核，并加强对公务员专业素质的要求，实行新的公务员工资支付体系。

二、加强法制建设

16.优化司法体制，方便公民通过法律途径解决问题。将审判程序由5级制（一审、二审、撤销原判、依据审判监督程序再审）优化为3级制（一审、二审、撤销原判）。

17．制定严格的法官遴选制度。担任法官需至少拥有5年法律职业经验，并需通过相应的专业技能考核。通过考核后，第一年为实习期，第二年为试用期。

18. 确保司法理论与实际相结合。法学院将独立于国家教育体系，直接接受最高法院领导，学生在学习的同时还要为法院工作，确保法官资格的稳步提高。

19. 规范化的法官评审制度。建立法官道德准则，并确保公民可向最高法院评审团就法官不端行为提起申诉。

20. 使庭审录像工作制度化，法官不得关闭录像设备或对录像结果进行剪辑。

21. 拓展陪审团参审范围，依法明确陪审团可参与的相关诉讼类别。

22. 将所有侵犯公民人权和宪法权利的调查取证工作逐步移交给审案法官，确保被告人与辩护人之间关系的平衡。

23. 为投资争端建立独立法庭，最高法院将成立投资纠纷委员会，专项处理大型投资纠纷案件。

24. 借鉴迪拜经验，在阿斯塔纳建立AIFC国际仲裁中心。

25. 为确保依据国际先进法庭标准执行司法事务，最高法院将建立由国外著名法官和法学专家组成的国际委员会。该委员会将为哈萨克斯坦逐步完善法律体系建设提供指导意见。

26. 为简化法庭程序和加快审讯过程，检察官将不再参与民事纠纷案件的审理。将对民事诉讼法进行修改。

27. 进一步发展非政府机构或个人对法院判决执行的监督和参与，逐步将法院判决执行人员从国家公务员体系中移除。

28. 优化警员技能考核制度，完善对在职警员、申请入职人员专业技术水平和个人素质的考核体系。

29. 将执法机构人员并入国家公务员体系，根据执法人员所属部门，制定统一章程，进行统一管理。

30. 组建向地方政府和社区服务的地方警察。地方警察权力包括：维持社会秩序、制止家庭暴力、指挥交通、抓捕轻微犯罪人员。交通管理部门为警方提供视频监控资料，并协助警方做好调查取证工作。

31. 建立社会监督评审体系，接受公民对违规警员的投诉，保障警务公开。社会监督团体的地位将获法律认可。

32. 建立《全国犯罪地图》网站，通过该网站可即时了解1周内发生在全国各地的各类违法犯罪行为。这将为民众和社会各界了解和监督执法机关工作提供便利。

33. 注重对刑满获释人员和缓刑人员的感化工作并使之制度化，要为这类公民建立特别的社会服务机构，制定全面的社会感化体系。

34. 通过公私合营形式优化监狱基础设施建设，借鉴外国先进经验，研究引入非政府机构参与监狱建设和管理工作的可能性。

三、落实工业化和保障经济增长

35. 将农用土地投入市场，不断提高土地利用效率；对土地法和有关法律条款进行修改和补充。

36. 简化更改土地利用性质相关手续；定期检查土地的合理利用情况；闲置土地完成私有化前，将其所有权移交至政府部门。

37. 简化税务、海关报关程序；对符合《对外经济活动商品目录》6位数分类海关编码的商品实行0%、5%、12%的关税税率3个档次。

38. 为办理报关手续的货物实行"一站式"服务原则；推进海关申报业务实行电子化（引进货物通关自动化系统）；缩短进出口货物通关时间。

39. 推进海关和税收体系实行一体化；为确保不出现逃税、漏税，推行商品从进口到消费的全方位监督机制。

40. 引进"事后交单"通关方式，为外贸企业提供无纸通关、事后交单的服务。

41. 简化资产和资金的合法化程序，对现行法律条款进行补充和修改。

42. 从2017年1月1日起，实行国家公务员财产收支公开，之后分阶段实行全民财产收支公开。

43. 在全国范围内建立纳税申报和数据分析中心网络，中心工作人员将拥有进入纳税人电子数据库的权利；设立纳税人风险管理系统，根据风险等级将纳税人予以分类，第一次进行纳税申报的个人（自然人）将享有3年的免检期。

44. 完善间接税收征收机制；深入全面研讨消费税替代增值税的问题。

45. 优化现行税收制度，对纳税人收入和支出进行专业核算。

46. 简化获取建筑工程施工许可证手续。发放建筑工程施工许可证将根据三阶段原则进行：第一，建筑规划方案设计任务书应在提交申请后的30天内发放；第二，项目草图应在提交之后的20天内得到批准；第三，工程施工许可证应在此后的10天内发放。

47. 逐步摆脱政府在建筑施工草图和工程设计方案审核领域的垄断地位，同时赋予该领域专业机构施工设计方案审核权。

48. 建立建筑项目成本核算机制，通过新的成本核算方式，依照市场动态对建筑材料、设备和人工支出进行核算，明晰项目成本，结合这一机制从全局角度保障国内新型建材、新设备和新技术的持续供应。

49.废除原苏联陈旧的标准和制度，采用欧洲新式标准。新标准将采用新技术和新材料，提升哈萨克斯坦本土建筑行业人才的竞争力，并为哈萨克斯坦建筑企业打入国外市场创造条件。

50. 对电力行业进行改革，建立单一购买者模式的电力市场，为各地统一收费标准创造条件。

51. 扩大地方能源公司规模，这将增强社会对能源供应保障的信心，降低地方电力供应成本，减少消费者用电支出。

52. 实行优惠的电力收费政策，为投资者创造良好环境。对电力收费进行改革，改革后的电力费用将包含2个组成部分：对企业在规定范围内的电力消耗给予优惠；对于超出规定范围的电力费用，将按照保障企业成本稳定在一定范围内的原则进行收费。这一政策将尽力降低企业在生产过程中的成本。

53. 打破行业垄断，建立符合经合组织标准的自由竞争市场。

54. 强化商业监察机构，保护企业家利益，商界和企业家协会的代表将参与这一机构的工作。

55. 至少引进十家大型跨国投资企业，为哈萨克斯坦产品打入国际市场建立基础。为国内企业创造及时获取国际商业信息的条件，使他们明晰国际经济形势发展的新方向。

56. 与国际战略合作伙伴企业（"基石投资者"）在经济主要领域建立合资公司（以阿斯塔纳航空公司、田吉兹雪佛龙公司、哈铁机车生产厂等企业为例）。为吸引国外高新技术人才，参考美国、加拿大、澳大利亚等国经验，建立便捷的技术移民制度。

57. 积极吸引战略投资者，推动旅游业的发展。

58. 积极吸引战略投资者，推动道路交通基础设施建设和发展。

59. 通过签订国际能源服务领域的合作协议，吸引节能领域的国际投资者。首要任务：促进在节能领域提供服务的私营能源公司发展，使投资者能够通过节约能源成本最终实现收益。

60. 积极吸引战略投资者，推动乳业发展。首要任务：3年内争取使出口至独联体市场的乳制品占据我国乳制品出口总量的50%。借鉴新西兰恒天然和丹麦Arla等公司的先进经验，在农村地区推广乳业合作社。

61. 积极吸引战略投资者，推动肉类加工业的发展。首要任务是发展原料基地和促进产品出口。

62. 将非资源领域处于前列的企业纳入"民族企业-富有竞争力的领头羊" 企业扶持计划，为其提供政策扶持。确立企业在行业中的领头羊地位，将为成立技术转让中心提供可能。

63. 进一步强化两大创新集群的建设，通过科技促进经济发展。为此，计划在纳扎尔巴耶夫大学设立"阿斯塔纳商业园"科研中心，中心工作主要以进行联合项目研究为主，并致力于科研成果的商业推广。为使具体的生产项目能够付诸实施，将吸引国内外高新技术企业进驻该科技创新园区。

64. 将制定具有创新和筹资机制的《科研成果商业化》法案。将根据工业创新发展规划的需要，对各类研究项目及其经费进行评估。

65.努力促成哈萨克斯坦与国际交通运输体系接轨，建设"欧亚大陆桥"多式联运交通运输走廊计划，这一交通运输走廊的建立将为欧洲与亚洲之间的物流运输提供巨大的便利。其线路包括：自哈萨克斯坦经俄罗斯至欧洲；自霍尔果斯经哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚至欧洲。该计划未来将吸引亚洲基础设施投资银行前来投资。

66. 力推国际航空枢纽建设，在阿拉木图市建设一座符合国际标准的新国际机场。

67. 将阿斯塔纳航空公司与哈萨克斯坦国家铁路公司打造成国际知名企业。阿斯塔纳航空公司计划开通更多的国际航线，其中包括至纽约、东京以及新加坡等国际金融中心的航线。促进阿斯塔纳航空公司与国家铁路公司陆空运输一体化和交通、物流、信息设施互联互通，这将使货物运输时间减少2倍以上。

68. 优化政府对航空运输领域的调控，提高哈萨克斯坦航空过境运输的吸引力。民航委员会将积极引入英国民航局和欧洲航空安全局的先进经验。

69. 将阿斯塔纳打造成吸引各类人才的欧亚商业、文化和学术中心。与此同时，通过建设新的机场，在阿斯塔纳建立现代化的国际航空运输物流体系。

70. 2017年后，在阿斯塔纳世博园基础设施基础上建立阿斯塔纳金融中心（АІFС），金融中心的特殊地位将在宪法中予以明确。金融中心将成为独联体、西方以及中亚国家之间金融枢纽，并以英国有关法律为基础，建立独立的司法体系，体系法官团队将由国外法学专家组成。未来，哈萨克斯坦的金融中心需跻身世界金融中心前20强行列。

71. 阿斯塔纳金融中心的发展战略是为资本市场和伊斯兰金融体系提供专业化的服务，并推广私人银行资产管理业务。中心将制定宽松的税收政策，并有可能建立离岸金融中心。将借鉴迪拜经验以提高外来投资商的粘着性。

72. 确保英语成为阿斯塔纳金融中心的官方用语，金融中心的规章制度都将以英文书写和执行。

73. 确保阿斯塔纳金融中心与国际其他地区的便捷交通，建立金融中心与其他国际领先的金融中心之间互通的空中交通网络。

74. 依照矿产储存国际报告标准委员会的标准，建立规范的矿石储量和矿产资源报告标准，以增强地下资源开发利用的透明度和可预见性。

75. 为有效的开发利用地下资源，需结合世界先进经验，建立缔结开发合约的最优方案。

76．依照经合组织标准提高人力资源质量，分阶段实现12年制教育，改进学校教学标准以提升实用性知识的普及。在高年级中引入基于在校生人数的拨款机制，激发各学校竞争动力；建立成功学校激励机制。

77. 在排名前列的十所大学和十所学院中，为经济领域的六大重要行业培养高素质的人才，并逐步将这一人才培养计划扩展到其他教育机构中。

78. 结合纳扎尔巴耶夫大学的经验，分阶段逐步扩大高等学府在管理和学术上的自主性。按照国际标准改造发展非盈利性机构所属的高等学府。

79. 教育领域中，中学和高等学府要逐步向英语教学过渡，以同时提升后备人才与教育机构的国际竞争力。

80. 引进强制性社会医疗保险。在政府、雇主和公民个人协同负责的原则基础上，加强医疗保健系统的金融稳定性，重点发展家庭医疗保健服务。家庭医疗将成为国家医疗服务工作的重点，为预防疾病和提早发现、及时治疗提供可能。

81.发展非公医疗，大力推行医疗机构的企业化管理。为改善基层医疗服务和社会救助，通过医疗机构的竞争确保医疗保险费用的可用性和服务的质量，并最终过渡到企业化管理模式。促进非公医疗机构的发展，并确保人民可在非公医疗机构享受公费医疗。

82. 建立隶属于卫生和社会发展部的医疗服务质量联合委员会。委员会的首要目的是引进最先进的医疗服务标准（治疗方案、人员培训、药品供应、质量监测）。

83. 设立新的《劳动法》，确保劳动关系自由化。

84. 保证社会援助名副其实。社会援助只能发放给真正需要援助的公民，对于低收入但具备工作能力的公民，只有在其表现出积极寻找工作但确实面临短期困难的前提下才提供社会援助。

四、统一与团结

85. 起草"永恒的国家"爱国主义法案。

86. 启动并实施哈萨克斯坦民族和睦大会"大国家大家庭"计划，该计划将为促进全国人民团结统一和进一步建设公民社会提供必要的条件，并使哈萨克斯坦旅游业至2020年发展规划（包括国内旅游业发展）与"阿斯塔纳-欧亚心脏"、"阿拉木图-哈萨克斯坦自由文化区"、"自然和谐与游牧文化"、"阿尔泰的珍珠"、"重振伟大丝绸之路"、"里海之门"等地区性文化旅游集群建设实现统一。

87. 制定并实施推动民族一体化进程的"我的祖国"国家工程，并在其框架下完成一系列科技攻关项目。其中包括创建一个全面的互联网项目——《哈萨克斯坦百科全书》。该项目主要目的是为全体公民及外国游客提供可直观感受的国情知识，其网站门户将建立起哈萨克斯坦的3D模型，并分版块呈现有关国家历史、文化、奇闻轶事和普通居民生活的各类信息。这一门户网站最终将成为哈萨克斯坦的旅行指南、趣闻录以及网络交友平台。

88. 制定并实施相应的国家规划以推动建立普遍性的劳动社会理念。使人们在铭记每一位在"光明大道"基础设施建设、工业创新发展规划第二个五年计划以及独立后在各行各业中获得成就的哈萨克斯坦公民的同时，在内心中牢固树立起普遍性的劳动社会理念，并培养出熟知工业创新发展规划和"哈萨克斯坦-2050"战略意图的工人和工程师。

89. 制定并实施"光明未来"国家计划。在国家教育计划中要体现出"永恒的国家"概念的意义和价值。

90. 广泛宣传五大改革目标的实质意义，并积极在新闻媒体、互联网和各类新型公共媒体上广泛传播落实和推动民族一体化各类信息。

五、建立责任型政府

91. 分阶段实现向责任型政府过渡，实现对政府监管的标准化和最少化，完善问责制度。政府监管权力将受到限制。不具有实质性的程序性和临时性监管机构将被全部撤销。将向政府机关下放部分权力以使其能自主达成工作目标。

92. 建立紧凑的国家规划体系。通过将领域发展规划与国家规划整合为一体，减少国家级规划的数量，并逐步消除领域战略规划和国家部门战略规划。对战略规划与地方发展规划的重要指标进行重构。

93. 建立新的政府机关审计体系，并每3年对国家规划进展情况进行审计；对政府机关工作效率的审计将根据国家规划的落实度每一年进行一次；制定《国家审计和金融监管法》；预算执行监督委员会将引进国际优秀审计公司的先进经验，并逐步改变过去的审计模式。

94. 建设"透明政府"，完善涉及获取政府部门信息的法律条款，除涉及国家机密和受法律保护的信息外，其他任何信息均应实现公开。

95. 政府部门官员每年需向公众做一次述职报告，使公众及时了解该部门在国家战略规划和地方发展规划中取得的成就。与此同时，还需将该部门的预算收支情况在网上公布，接受全民监督。国家高等学府负责人每年要在学生、教师、社会代表和媒体面前就其工作情况进行述职。

96. 确保公众可通过在线政府部门统计数据库，查询到所有政府部门的预算和财务报表、第三方审计报告、国家规划的落实评测、社会对政府服务的评估、中央和地方预算执行情况等信息。

97. 通过发展地方自治，加强公民参与决策的积极性。政府将把非政府性职能下放至自我调控组织，政府将非政府性和多余的职能下方以实现精简。

98. 村、 乡、镇政府将拥有独立自治的地方预算；各地居民将拥有参与地方预算方案探讨的权利，在各州首府和2座直辖市设立居民参与预算探讨的机制。

99. 强化隶属于政府部门和各地政府的公共团体在战略规划、地方发展规划、政府预算、审计、涉及公民权益的法案制定、公共事务管理等事务中的发言权。通过法律手段，确立公共团体的法律地位，进一步体现政府决策的公开性和透明性。

100. 借鉴加拿大和澳大利亚经验，将政府打造成"为公民提供服务的政府"。所有为公众提供服务的服务中心将被整合在一个体系当中，从而使哈萨克斯坦公民享受"一站式"政府服务。政府公共服务标准将符合ISO9000国际认证。

实施办法 • 已成立隶属于总统的国家改革委员会，该委员会由国内外知名专家组成，下设五个工作组。

• 国家改革委员会需分阶段推进并最终实现五大改革目标，它将为政府机构、工商界和民间团体的互利合作提供保障。

• 国家改革委员会需要制定明确的行动方案，方案经总统审阅后，以法案的形式经议会审议通过、以决议的形式经政府通过。

• 国家改革委员会将严格监督各部部长和各州州长对改革举措的落实情况。

• 国家改革委员会需设立下属的国际顾问团。国际顾问团将为委员会提供建议，并对改革实行情况进行第三方独立监督。

• 哈萨克斯坦总理办公室将被确定为国家改革委员会行政机构。

纳扎尔巴耶夫总统5月6日在政府扩大会议上正式提出了为实现五大改革目标而制定"百步计划"的建议。（编译：吴然 塔尔 审校：元珍）