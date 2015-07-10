纳扎尔巴耶夫总统提议成立国际反恐网络

哈通社阿斯塔纳7月10日电 据总统府新闻局消息，7月9日，金砖国家同欧亚经济联盟、上海合作组织成员国、观察员国及受邀国领导人对话会在俄罗斯乌法举行。

纳扎尔巴耶夫总统同俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平、巴西总统罗塞夫、印度总理莫迪、南非总统祖马以及亚美尼亚总统萨尔基相、阿富汗总统加尼、白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统鲁哈尼、蒙古国总统额勒贝格道尔吉、巴基斯坦总理谢里夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统卡里莫夫等共同出席。 与会领导人围绕加强各国在发展和复兴道路上的合作交流、加深新兴市场国家和发展中国家团结友谊、提高各国人民福祉等主题进行讨论，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。 纳扎尔巴耶夫在发言中强调，本次乌法峰会充分证明了与会各国正在沿着全球发展进程前进。多极世界格局的逐渐形成、全球性挑战和威胁的出现、以及各国和各地区之间相互依存度的不断提高，都是当前国际社会面临的新课题。在此条件下，欧亚经济联盟、上海合作组织以及金砖国家等组织和机制的重要性日益凸显，而积极推动纵向和横向交通物流走廊的发展，将为各国经济增长创造新的机遇。全球金融与经济危机给我们留下了深刻的教训，也使国际社会明白了一个真理：没有共同的努力，解决存在的缺陷、不平等根本性问题是不可能的。 纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦愿同国际社会一道，为解决当今社会最为严峻的问题继续努力。问题之一就是--恐怖主义。恐怖主义威胁着全球，其中，中亚地区是受恐怖主义威胁最严重地区之一。只有在联合国框架下建立起统一的国际反恐网络，才有可能实现对恐怖主义的有效打击。在联合国成立70周年之际，我们应将这一问题提交联大讨论。 纳扎尔巴耶夫指出，扩大经济联系、加强地区一体化、优化全球交通体系对各国发展具有重要意义。为此，首先要积极开展地区间合作。鉴于当前全球发展趋势，欧亚经济联盟将是复兴丝绸之路的关键的节点，它将促进东西方之间的协同合作。上合组织成为了消除不信任的稳固的交流平台，在很短的时间内，"互信、互利、平等、协商，尊重多样文明，谋求共同发展"的上海精神已经成为了新欧亚大陆的象征。欧亚经济联盟与上合组织建立的密切对话，将成为新的跨洲合作开始的基础。欧亚经济联盟和上合组织的横向交通动脉与金砖国家的纵向交通动脉相结合，将为经贸发展提供巨大的动力，并可以为未来进一步的联合及自贸区的建立创造条件。 纳扎尔巴耶夫强调应扩大交通运输合作。他说，作为丝绸之路经济项目的补充与辅助，哈萨克斯坦提出的"光明大道"经济计划旨在建立统一的交通物流空间。"西欧-中国西部"交通走廊、中国至里海沿岸的铁路、哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗波斯湾的铁路将推动中亚地区成为全球交通网络重要的节点。这些道路将把欧洲、亚洲、高加索以及中东地区连接起来。我们认为，哈萨克斯坦在中国连云港开设物流基地意义重大，基地全面投入运营后，将使亚太地区与哈萨克斯坦之间的货物流量提升80%以上。 纳扎尔巴耶夫指出，建立为地区合作提供支持的统一金融系统具有一定的必要性。哈方近期作出了在阿斯塔纳世博会的各类设施基础上建立阿斯塔纳国际金融中心的决定，它将是哈萨克斯坦金融基础设施的核心，并将在未来成为中亚地区的金融枢纽。我认为，应适当考虑在亚投行、欧亚发展银行以及金砖开发银行框架下采取联合措施，以完善地区的投资和金融环境。 纳扎尔巴耶夫表示，保障全球能源安全是当今国际社会的重要议程之一。作为欧亚大陆重要的能源资源开采国，哈萨克斯坦正在积极参与保障能源安全新架构的建设。主题为"未来能源"的2017年阿斯塔纳世博会可成为促进领域合作的有效平台，对于可替代能源领域的投资合作、技术和经验交流，是一个非常好的机会。 谈及粮食安全问题时，纳扎尔巴耶夫总统说，根据联合国的预测，由于人口急剧增长，未来30年内需将全球粮食产量产量提升2倍。作为全球10大粮食出口国之一，哈萨克斯坦已经做好了准备，愿为解决粮食安全问题做出积极贡献。 纳扎尔巴耶夫总统最后指出，在全球面临新的挑战和威胁、国际经济形势仍然复杂多变的今天，加强各国之间的对话和交流变得尤为重要。作为史无前例的合作机制，欧亚经济联盟、上合组织以及金砖国家机制致力于全球多数人口的安定和繁荣。坚信三个国际组织互惠互利的合作潜力，将对解决全球问题起到积极作用。（编译：吴然）