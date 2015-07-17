纪录片《钦察草原寻踪记》与观众见面（图）

哈通社阿斯塔纳7月17日电 由哈萨克斯坦文化和体育部组织拍摄的2集纪录片《钦察草原寻踪记》已于16日同观众见面。此片是为纪念哈萨克汗国建立550周年庆典活动而拍摄。哈萨克斯坦著名导演巴赫特•哈伊尔别科夫担任导演兼编剧。

"纪录片能够使观众了解14世纪在钦察草原盛行的许多钦察语信息。在意大利找到的手稿中我们就发现有一名威尼斯商人写给自己孩子的信中提到：在出远门经商之前，需要做好一切准备。要想穿过黑海踏上丝绸之路，钦察草原是必经之路，因此不仅需要懂波斯语，最重要的还需要懂钦察语"。导演哈伊尔别科夫说。

"我们先是在亚美尼亚找到了使用亚美尼亚文字撰写的钦察语手稿，之后我们才辗转去了意大利。在意大利威尼斯我们目睹了用钦察语撰写的《库曼法典》，意大利文艺复兴时期伟大的文学家、人文主义奠基人弗朗切斯科•彼得拉卡是该法典的作者（Francesco Petrarca）"。

据哈伊尔别科夫讲述，当时的钦察语就像今天的英语，传播广泛、且还是连接不同文化的国际性语种。现代哈萨克语就是从钦察语演变而来的。

该影片同时也涉及到哈萨克历史、哈萨克民族的形成以及组成哈萨克民族的各个部落。（编译：元珍）