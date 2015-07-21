营养专家向媒体介绍蛋糕和巧克力等马奶制品

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据Massaget.kz网消息，哈萨克斯坦营养科学研究院院长托列克里德•沙尔曼诺夫日前表示，纯马奶（未经过发酵处理）制作的蛋糕和巧克力可用于治疗肿瘤及心理疾病。沙尔曼诺夫说："通过马奶制品的食疗，我们最近已成功治愈肿瘤及心理疾病的患者。马奶制品对于治疗突发性疾病和忧郁症患者有较大帮助，一些心血管疾病的患者也正在通过这种食疗方法进行治疗。与牛奶不同，马奶不含反式脂肪酸。"

据沙尔曼诺夫描述，反式脂肪酸是致癌的有害物质，会通过母乳传给婴儿，这很有可能降低孩子认知能力，并增加体重。由于反式脂肪酸通过乳腺产生，因此会增加女性患乳腺癌的风险，增加男性患前列腺癌的风险。而马奶制品不含反式脂肪酸，它具有丰富的矿物质和蛋白质等元素，对于治疗骨质疏松症、糖尿病、动脉粥样硬化等疾病非常有效。 哈萨克斯坦营养科学研究院副院长尤里•希尼亚夫斯基补充说："马奶制品可用于心血管疾病、肺结核、毒品致癌的综合性治疗，同时还可作为化疗和放射性疗法的辅助治疗。我们已做过临床检验，并且取得了显著成果。研究院还针对马奶制品的制作工艺申请了专利。"

现在，哈萨克斯坦马奶制品的种类已达到15种。哈萨克斯坦营养科学研究院下属的阿米兰食品加工厂已开始生产纯马奶制作的蛋糕、巧克力、奶酪、酸奶、饼干等。