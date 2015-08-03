哈通社阿斯塔纳8月3日电 据BBC报道，知名足球明星、效力西班牙皇家马德里俱乐部的前锋罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）把一个希腊的小岛送给自己的经纪人门德斯作为结婚礼物。

报道说，虽然这个小岛目前并没有被命名，但其价值可能有数百万欧元。 据悉，至少有10个希腊岛屿在拍卖中，其中一个岛屿的售价为300万欧元。 据西班牙的媒体报道说，罗纳尔多对希腊的岛屿很熟悉，因为他经常到那里度假。 现年49岁的门德斯是在本周日（8月2日）在葡萄牙迎娶自己的女友桑德拉的。 门德斯与桑德拉是多年的伴侣，两人共有三个孩子。 包括西班牙和葡萄牙的许多著名球星和足球俱乐部老板等参加了这场婚礼。 英国著名足球教练弗格森也参加了婚礼。 作为曼联的前经理弗格森在2003年签约罗纳尔多加入曼联队。人们通常称他为C罗或是小小罗， 他为曼联效力直到2009年。 据信，罗纳尔多是全球最佳的球员之一，他也曾三次夺得国际足联年度金球奖。 罗纳尔多是门德斯的伴郎， 而门德斯也是足球界最成功的经纪人之一。 据西班牙媒体报道，门德斯也是葡萄牙最富有的人之一，财富总额达一亿欧元。 罗纳尔多送小岛给经纪人作结婚礼物 哈通社阿斯塔纳8月3日电 据BBC报道，知名足球明星、效力西班牙皇家马德里俱乐部的前锋罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）把一个希腊的小岛送给自己的经纪人门德斯作为结婚礼物。 报道说，虽然这个小岛目前并没有被命名，但其价值可能有数百万欧元。 据悉，至少有10个希腊岛屿在拍卖中，其中一个岛屿的售价为300万欧元。 据西班牙的媒体报道说，罗纳尔多对希腊的岛屿很熟悉，因为他经常到那里度假。 现年49岁的门德斯是在本周日（8月2日）在葡萄牙迎娶自己的女友桑德拉的。 门德斯与桑德拉是多年的伴侣，两人共有三个孩子。 包括西班牙和葡萄牙的许多著名球星和足球俱乐部老板等参加了这场婚礼。 英国著名足球教练弗格森也参加了婚礼。 作为曼联的前经理弗格森在2003年签约罗纳尔多加入曼联队。人们通常称他为C罗或是小小罗， 他为曼联效力直到2009年。 据信，罗纳尔多是全球最佳的球员之一，他也曾三次夺得国际足联年度金球奖。 罗纳尔多是门德斯的伴郎， 而门德斯也是足球界最成功的经纪人之一。 据西班牙媒体报道，门德斯也是葡萄牙最富有的人之一，财富总额达一亿欧元。