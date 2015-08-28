海拉特队无缘欧联杯正赛

哈通社阿拉木图8月28日电（记者加帕尔别尔根•阿伊波塔）27日晚，欧联杯附加赛第二回合，阿拉木图海拉特VS法国波尔多的比赛在海拉特队主场阿拉木图中央体育场落下帷幕。经过90分钟的激烈角逐，海拉特队以2:1战胜对手。但由于在客场曾0:1输给波尔多队，海拉特队最终未能晋级，无缘欧联杯正赛。

比赛进行的异常激烈。主场作战的海拉特队，在上万球迷的欢呼中牢牢地控制着比赛节奏，对波尔多队的球门发起了多轮进攻，并很快由后卫塞德里克•亚姆别烈率先破门，1:0领先。 一球落后的波尔多队随即展开了猛烈地反击，但海拉特队的后防线十分稳固，力保球门不失。 双方你来我往的轮番进攻，将比赛带向了白热化。场边球迷的情绪也被激烈的赛况所调动，"海拉特！冠军"的口号响彻天际。 比赛中，法国球员们展现出了优异的传接球和过人技巧，多次对海拉特队的球门造成严重的威胁。但海拉特队的顽强防守始终未能让对方抓住机会。 当比赛进行到65分钟时， 海拉特队队员库阿特•伊斯拉姆别克抓住机会单刀直入，将比分扩大为2:0。但仅仅十分钟后，波尔多队伊恩佐•格里维林就扳回一球，将比分改写为2:1。 比赛最终以海拉特对主场2:1获胜结束。由于在8月21日的客场比赛中，海拉特队曾0:1负于波尔多队，根据联赛规则，未能在客场进球的海拉特队最终止步附加赛，结束了今年的欧联杯之旅。（编译：塔尔）