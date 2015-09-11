纳扎尔巴耶夫：苏联时期哈萨克汗国的历史曾被刻意抹去

哈通社阿斯塔纳9月11日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）11日，纪念哈萨克汗国建立550周年庆典大会在阿斯塔纳独立宫召开，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫指出，苏联时期，哈萨克汗国的历史曾被刻意隐瞒和抹去，可汗们、英雄们、伟人们曾被有意识的遗忘。"别说为可汗或巴特尔们建立纪念碑，以他们名字命名的街道都不曾有过。当哈萨克可汗们的名字被提及时，只会被冠以压迫人民的剥削阶级的形象。对此，诗人哈弗•哈伊尔别科夫曾痛心的说过：‘别人的国王都是圣君，为什么仅有我们的可汗们被认为是昏庸的。'这就是企图毁灭民族根源和灵魂的行为，这一让人难以置信的政治黑幕发生在距今仅50年前，但苏联时期的真相就是如此。如今，独立的哈萨克人民已经复兴了自己的文化和历史，找回了自己的民族灵魂与精神。"

纳扎尔巴耶夫表示，今天，在全国范围内，克列、加尼别克、阿布莱、阿布勒哈伊尔等可汗以及哈班拜、博根拜、纳吾热孜拜等巴特尔们的纪念碑随处可见，以他们的名字命名的城镇、街道、高等学府、科研机构数不胜数，讲述祖辈们光辉事迹的书籍和出版物如雨后春笋。为子孙后代留下广袤大地的祖辈们的精神与意志，孕育着当今独立而自由的哈萨克年轻一代人。我们将以强烈的爱国主义精神、崇高的历史自豪感和历史使命感，永远的铭记先辈们为我们如今幸福安定的生活作出的不可磨灭的贡献。（编译：吴然）