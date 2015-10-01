场外言论惹众怒 土耳其球员遭主场球迷嘘声至情绪失控（视频）

哈通社阿斯塔纳10月1日电 在9月30日晚欧冠杯C组第二轮阿斯塔纳VS加拉塔萨雷的比赛中，加拉塔萨雷队球员卢卡斯•波多尔斯基遭遇主场球迷的一片嘘声，在被换下场时愤怒的踢翻了一个饮料箱。

这一场景发生在比赛第68分钟，当时加拉塔萨雷队换下了波多尔斯基，走下球场的德国籍波兰裔球员显然情绪不佳。此前在场上，但凡波多勒斯基有机会持球时，都会受到主场球迷的嘘声、哨声和倒彩，此时被换下场，主场球迷更是牟足了劲，不停向这位球员喝倒彩、吹口哨。 很可能是受到这些因素的影响，这名球员在走到场边时，突然情绪失控，一脚踢翻了一个装满了饮用水的饮料箱。由于用力过猛，波多尔斯基的脚还卡在了饮料箱中，这一幕又让他遭遇了更加猛烈的嘘声和嘲笑。 主场球迷对这位球员的"不敬"实际上情有可原。在欧冠C组分组确定后，波多尔斯基曾在个人社交媒体主页上发了一张电影《波拉特》的海报，并留言称"要去波拉特的国家踢球了"，几日前，他又发了一张和几个哈萨克斯坦少年球迷合影的照片，并附言"我和一群小波拉特拍了张自拍"。这些言论在互联网上引起了哈萨克斯坦网民的极度反感，因此在此次比赛前，就有大量球迷在网上串联，相互约定，只要波多尔斯基在场上出现，就冲他喝倒彩、吹口哨。

于是，在9月30日晚的这场比赛中，波多尔斯基遭遇了上万人的嘘声，这可能是他职业生涯中最尴尬的场面了。

不过，波多尔斯基在赛后接受采访时坚称，作为一名有25年场上经验的球员，他对这种状况不会太放在心上。（编译：塔尔）