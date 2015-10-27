哈萨克斯坦—日本商务论坛在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳10月27日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）27日下午，哈萨克斯坦-日本商务论坛在阿斯塔纳雷克索斯总统酒店举行，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与日本首相安倍晋三出席。

纳扎尔巴耶夫表示，日本近10年来对哈投资累计达50亿美元，两国双边贸易额为100多亿美元。目前，共有50多家日本企业在哈萨克斯坦开展着总价值为7.5亿美元的多个项目，涵盖矿产、冶金、化工、交通、汽车制造等领域。与此同时，双方还正在就总价值为7亿美元的多个投资项目进行谈判，其中包括燃料乙醇生产、建设肿瘤疾病治疗中心、丰田新车型组装生产线等项目。双方对继续加强合作、增加投资的意向很高。 纳扎尔巴耶夫说，两国合作中的一项重要议题就是——核能利用，哈方愿向包括日本在内的全球市场提供高质量的铀矿。总体而言，在今天的商务论坛上，双方将签署10个商业协议，相信这些协议将为双方合作注入新的活力，并为哈萨克斯坦经济的多元化起到积极作用。即使当前的全球经济严峻复杂，但哈方已做好准备，愿积极开拓新的合作领域，推动经济和商业的发展。 纳扎尔巴耶夫指出，哈方希望通过"哈萨克斯坦-2050"发展战略，达到跻身全球最发达30国之列的目标，而商业的发展与促使国家的工业化是圆满实现这一宏伟目标的最重要条件。为此，哈方开展了众多完善投资环境的有关工作，并且成效明显。根据世界经济论坛最新公布的全球竞争力报告，哈萨克斯坦名列第42位，成为了全球企业家们值得信赖的投资对象国。 纳扎尔巴耶夫强调，当前，哈萨克斯坦正在开展一系列重要的改革计划，并且从2015年开始落实工业创新发展规划的第二个五年计划。工业化"二五" 计划明确了6个主要的发展方向：油气化工、冶金、化工、汽车制造、建材生产、食品加工。所有希望对6大领域投资的投资者将获得众多优惠政策，如多年免税、投资补贴等。相信这将为日本企业投资哈萨克斯坦创造良好契机。与此同时，哈方近期还对20个国家实行了免签，其中就包括日本。 纳扎尔巴耶夫说，目前，哈方还在落实名为"光明大道"的经济计划，该计划旨在推进交通基础设施的建设，将哈萨克斯坦打造为连接欧洲与亚洲的中亚最大的交通枢纽。阿拉木图至连云港的铁路已通车，后者是哈萨克斯坦与中国共同开发的面向太平洋的港口。哈萨克斯坦与日本之间的贸易完全可通过这一港口和铁路线路实现。 纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦将于2017年在阿斯塔纳举行题为"未来能源"的世博会，日本政府已明确表示将参与阿斯塔纳世博会，对此，哈方深表感谢。相信，作为绿色科技发达的日本的参展，将为双方加强合作提供又一平台。而在世博会之后，哈方计划在其相关设施基础上建立阿斯塔纳国际金融中心。该中心将被授予特殊法律地位，将拥有独立的法院，英语将被定为官方语言，并将引进美国、英国、新加波等国先进经验。入驻金融中心的企业将享有多年的免征税的优惠政策，还可无限制的雇佣外籍员工。哈方期待日本企业积极参与阿斯塔纳国际金融中心的建设与运行。 纳扎尔巴耶夫最后还邀请日方积极参与哈萨克斯坦私有化第二阶段。他说，哈方正在开展的私有化第二阶段旨在减少政府对经济的干预，使其更加自由化。期间，将对矿产、冶金、油气化工、能源、交通、通讯、基础设施等各类国有企业进行私有化。相信，日本企业积极参与这一计划，将为两国合作注入又一波新的动力。

安倍晋三说，昨天晚间，从降落到阿斯塔纳的那一刻起，我就喜欢上了这一年轻城市。阿斯塔纳的夜景让人百看不厌。联想到包括我降落的国际机场在内，阿斯塔纳市的总规划方案是由日本著名建筑师黑川纪章设计，我就不禁感到无比自豪，对哈萨克斯坦的热爱之情也顿时涌上心头。 安倍晋三表示，今天与纳扎尔巴耶夫总统的会谈非常圆满。日方高度评价哈方在完善投资环境、为投资者创造条件、实现经济多元化等方面的努力。我发现，日方完全可以在哈萨克斯坦的这些经济改革计划中发挥积极的作用。通过多年在世界各地进行投资，日本企业积累了丰富的在外开展业务的经验，并为当地就业和人才培养作出了自身贡献。因此，我坚信日本企业可以为哈萨克斯坦经济改革提供大力支持。 据悉，来自哈日两国的100多家企业代表参加了论坛，涵盖汽车制造、航空航天、电子、化工、金融与不动产、旅游、物流、卫生医疗以及交通运输等多个领域。论坛就哈日两国企业界合作潜力、投资前景、哈萨克斯坦投资环境和相关优惠政策等方面进行讨论，并举行了哈日投资项目展览会。根据论坛结果，双方就农业生产、农业领域机械制造、汽车制造等多个议题签署合作备忘录。（编译：吴然）