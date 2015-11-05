历史正剧《哈萨克汗国》进入外景拍摄阶段 发布先导预告片

哈通社阿斯塔纳11月5日电 哈萨克斯坦大型历史正剧《哈萨克汗国》第一部正在阿拉木图州朔沙奈乡进行紧张的大规模外景拍摄工作。

此次外景拍摄，主要为拍摄历史上由克列汗和贾尼别克汗所主导的迁徙事件场景。为顺利完成拍摄任务，剧组此次共动用演员200余人、马匹150余匹和骆驼10余峰骆驼。导演鲁斯帖穆•阿布德拉谢夫自9月7日正式开始影片拍摄以来，剧组已经在沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影公司的摄影基地中，完成了该剧全部的室内、宫廷戏拍摄工作。本月15日，剧组还将启程前往卡普恰盖拍摄外景。

历史正剧《哈萨克汗国》第一部共10集，将主要讲述1465年建立哈萨克汗国的可汗--克列和贾尼别克汗，以及其后的布伦德克汗和哈斯木汗时代的故事。

据悉，影片剧本根据伊利亚斯•叶森贝尔林历史题材巨著《游牧人（Көшпенділер）》第一部改编而成。据导演鲁斯帖穆介绍，剧组目前已经完成了该剧40%的拍摄进度，后期剪辑工作正与拍摄同步进行。

"550年前，当哈萨克汗国正式建立并开始走向兴盛时，正处在一段最为混乱和动荡的时代。当时，横贯欧亚的大帝国--金帐汗国，在内忧外患中土崩瓦解。金帐汗国的崩溃改变了世界政治版图，许多新的国家相继独立，其中最具有影响力的便是哈萨克汗国。"鲁斯帖穆导演说。

据悉，为保障《哈萨克汗国》电视剧的拍摄，哈萨克斯坦政府专门从国家预算中拨款10亿坚戈。此外，该剧还得到了大量社会人士的鼎力支持和资助，来自社会的资助金额近1亿坚戈。

"拍摄一部历史正剧并不容易，尤其是目前这种全球金融不景气的时期。各种因素的影响，已经令我们的拍摄进度一再被拖延，并且遇到了很多困难。出于责任感，以及内心澎湃的爱国热忱，剧组成员们始终坚定团结，一心要为全国观众拍出一部完美的作品。我们经费有限，但仍努力将一切做到最好。就我个人而言，能为这个大项目贡献自己的微薄之力，我感到非常的荣幸。"鲁斯帖穆说。

该剧演员阵容强大，除国内一线演员担纲主演外，还有大量来自俄罗斯联邦哈卡斯共和国、蒙古、乌兹别克斯坦等国演员参演。（编译：塔尔）