纳扎尔巴耶夫总统发表题为《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》的国情咨文（全文）

哈通社阿斯塔纳12月2日电 2015年11月30日，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在阿斯塔纳独立宫发表题为《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》的年度国情咨文。国情咨文全文由哈通社中文编辑部编译，转载或引用时请注明来源。全文如下：

全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展

亲爱的哈萨克斯坦同胞们！ 尊敬的议会议员、政府内阁官员！ 先生们、女士们！ 再过数日，我们将步入哈萨克斯坦取得国家独立之后的第25个年头。这是总结我们独立以来用四分之一世纪的时间所取得成就的一年。在独立自主的道路上不断发展，比获得独立本身还要辛勤艰苦。为使进一步巩固国家独立，建设国富民强的社会，我们还有很长的路要走，而且这条路布满艰难。 时代的洪流在翻滚。目前，哈萨克斯坦已进入非常复杂、严峻的历史阶段，新的挑战与新的机遇并存的国际形势风云变幻、波云诡谲、暗潮涌动。大国关系异常复杂，大国间的地缘政治博弈和相互制裁，使国际局势面临多种变数，催生国际局势可能发生演变。与此同时，我国主要的出口产品价格低迷不起。今天的这一复杂形势，是对我们的严峻考验，是对哈萨克斯坦至今为止所取得的成就的考验。在此等危机时刻，我们更应团结一心，秉持"我为人人，人人为我"的原则，为国家发展竭尽全力，努力奉献。 变幻莫测的国际形势，要求我们随时准备好对策。能够适应时代要求的对策才是最好的对策。我们需顺应时代的潮流，作出正确的判断，制定相应的计划。我们的目标就是——跻身全球最发达30国家之列，与最富强的国家并肩前进，最终将哈萨克斯坦建设成人民幸福、社会安定、富饶强盛的"永恒的国家"。 我今天将要发表的国情咨文的宗旨就是——明确在挑战与机遇并存的全球新形势下的发展方向。

一、全球新形势下的挑战 看清当今全球新形势带来的挑战具有重要意义。 第一，当前的全球危机具有普遍性。涉及金融、油气、矿产、食品以及其它领域，几乎全球所有市场出现不稳定。这是我国出口产品价格低迷的主要原因。 第二，全球所有经济体均出现增长放缓。已经没有人会为全球GDP增长预测的下调感到惊讶。自2011年秋季至今，国际货币基金组织（IMF）已经6次对全球经济增长预期进行了重新评估，预测值从5%下修至3%。众多迹象显示，这还不是最低的阈值。 第三，当前石油已无法带来巨额收入。 第四，全球经济受到政治因素的压力。世界变得不稳定，主要大国正在采取相互制裁措施，他们之间的互信度极度下降。中东、非洲北部和中部等地区的不稳定和冲突，催生了大量难民潮的出现。恐怖袭击几乎每天都会造成人员伤亡。国际恐怖主义为世界带来了严重威胁。这就是外部力量干涉主权独立国家的内政，使其崩溃所带来的后果。 各方力量在全球和地区范围内展开激烈竞争和角逐，世界将在此背景下艰难地前进。全球新形势下，哈萨克斯坦应在所具备的发展潜力基础上，制定符合自身的战略方针。

二、哈萨克斯坦的反危机能力 危机——并不只是危机，其中还蕴藏着新的机遇。许多全球性大型企业就是在危机时期取得了成功。几乎所有在近半个世纪崛起的国家，都是从零开始的。哈萨克斯坦也是在危机时期独立的。在获得独立的头10年，我们在没有石油出口收入的前提下度过了最艰难的时期。独立的哈萨克斯坦总是能够逆势发展。在建国初期——上世纪90年代的前半阶段，我们可曾拥有优越的环境和条件？当时，国民经济处于崩溃边缘，失业人口大幅攀升，国家财政紧缺，民众的最低生活水平得不到保障。但经过努力，我们一步一步地克服了危机。然而，在条件出现好转之时，我们又遭遇到了1997—1998年间的亚洲金融风暴。

那些年我们所采取的战略决策和相关举措，为国家发展起到了至关重要的作用。当时，我国进行了大规模的私有化改造，众多大型跨国公司入驻哈萨克斯坦，我们还着手建设新的首都——阿斯塔纳。里海管道财团（Caspian Pipeline Consortium）投入运营，"哈萨克斯坦—2030"发展战略开始起步落实。2007—2009年全球金融危机爆发时，建立国家基金成为尤为明智的决定。近200亿美元——相当于哈萨克斯坦GDP的14%——划拨用于保障就业、道路的建设与维修、城市和乡村的发展等。银行业、农业以及中小企业得到资助。数千名因骗子房地产公司蒙受亏损的公民，得到了政府的帮助，顺利住进新房。 哈萨克斯坦制定并依次实施了两项反危机计划。这是我们克服经济困难所获得的宝贵经验。当前的危机并不是突如其来的，我曾多次强调，新的危机浪潮是不可避免的。这一次，哈萨克斯坦首次预先制定了一整套反危机方案。 第一，哈萨克斯坦已经开始落实工业创新发展规划第二个五年计划，也就是说，我们正在着手建设不依赖于自然资源的经济模式。 第二，哈萨克斯坦已制定"光明大道"基础设施建设计划。而实行坚戈汇率自由浮动制成为了反危机计划的一项重要举措。 第三，哈萨克斯坦正在实施旨在实现五大改革目标的"百步计划"。议会目前正在为该计划的实现提供法律基础付出努力，议员们预计于年底前，审议并通过80多项法案。这些法案将于2016年1月1日起开始全面生效。牵制中小企业发展的行政障碍正在得到消除，政府管理、教育以及卫生等领域正在得到完善。所有这些措施将提升国家、社会以及国民经济在面临危机时的承受和应对能力。 第四，哈萨克斯坦已积累了必要的储蓄和黄金外汇储备。 第五，根据我的指示，已制定原油价格跌至每桶30以及20美元的情况下所要采取的应对方案。 第六，在工业创新发展规划框架下开拓的新的领域和行业正在逐渐成为哈萨克斯坦经济增长的驱动力。众多工业领域发展趋势喜人。近5年，制造业增长1.3倍，化工业和建材制造业增长1.7倍，机械工程业产品生产增长2.2倍，出口增长3倍。目前已有800多个工业化项目得到落实。今年，冶金业增长15%，化工业增长3.2%，矿产开采增长3.2%，服装制造业增长4%。世界银行和亚洲开发银行预测，哈萨克斯坦经济放缓今年将见底，从明年开始经济增速将出现回升。 第七，哈萨克斯坦公民的经济行为正在改变、变得成熟，劳动生产率超过60%。 回望历史，我国人民正在享受着从未有过的富裕生活。独立至今，哈萨克斯坦共建立了1300多家医疗机构和1700多家教学机构，并配备了最先进的设备。哈萨克斯坦医务人员能够在国内实施各类复杂的手术。随着国民生活水平的提升，哈萨克斯坦人均寿命达到了72岁。 无论何时，政府都在以负责任的态度，积极有效地完成各项社会义务。我们梳理和恢复了历史观，并促进了民族文化的复兴。从2016年1月1日起，国家公务员工资、低保补贴以及大学生奖学金将平均上调30%。这些都将是国民对未来充满信心、无虑生活的基石。 尊敬的同胞们！ 两年前，我发表了"哈萨克斯坦—2050"发展战略。目前，我们正在落实这一发展目标，甚至在危机时期也取得了卓越的成就。 第一，在世界经济论坛发布的《2015—2016年全球竞争力报告》中，哈萨克斯坦名列第42位，较上年上升8位，创下历史新高。 第二，在世界银行公布的《2016年营商环境报告（Doing Business 2016）》中，哈萨克斯坦名列第41位，较去年上升12位。 第三，今天，11月30日，哈萨克斯坦完成所有法律程序，正式成为世界贸易组织成员。这是哈萨克斯坦独立历史上的一座里程碑，是对我国作为一个平等的经贸合作伙伴身份的认可。哈萨克斯坦入世，无论是对于我国出口企业，还是对我国主要经济领域进行投资的外国投资者，均将开启一个新的发展机遇。 三、哈萨克斯坦应对危机的主要战略方针 如今，许多事物在很大程度上取决于我们自己，哈萨克斯坦已提出"伟大草原之国"和"永恒的国家"思想，并且已制定长期、中期以及短期发展规划。 当下，以及未来的任何时候，我们应对危机的战略方针将由简单但是非常重要的三个概念组成——增长、改革、发展。 第一，增长。这主要是指经济增长。应全力保障经济增长的恢复，以确保哈萨克斯坦顺利跻身全球最发达30国家行列。我们应通过发挥私营部门潜力，促使新的内部增长驱动力的开启。 第二，改革。改革应保障经济、社会以及国家的稳定发展。目前，哈萨克斯坦正在落实"百步计划"，这一改革计划的规模不亚于我国于上世纪90年代进行的一系列改革。对于哈萨克斯坦来说，政府部门、企业管理、金融、财政等领域的更深层的改革是非常重要和必要的。 第三，发展。二十一世纪，发展的主要因素就是——不断地促使社会各领域实现现代化。在建设普遍的劳动型社会、树立高度的社会责任感、对弱势群体进行针对性的帮助等原则基础上，哈萨克斯坦正在努力对政府、社会以及私营部门进行转型。（注：普遍的劳动型社会，Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы，Общества Всеобщего Труда，这是纳扎尔巴耶夫总统提出的一项现代化社会建设概念，提倡鼓励劳动、所有人实现就业，建立以消除失业为目标的社会模式。） 四、应对危机和实现结构性改革的五大方向 在不久的将来，哈萨克斯坦应在以下五大发展方向的基础上，应对危机以及实现结构性改革。 第一、实现金融稳定 主要任务就是——尽快地实现金融体系的稳定，并使其符合全球新形势。 1. 确保金融领域在坚戈自由浮动制环境下有效运作。最根本的一点是，国家基金今后不再会被用于无限制的维持坚戈汇率，绝不能再次采取此类做法。央行应对银行业所有主体就不良贷款问题进行压力测试，之后根据测试结果，有必要对其采取注销资质等措施。不能自行解决资本问题的银行，应撤出金融业。国内银行应符合包括巴塞尔委员会和IMF的标准在内的所有国际标准。通过扩大去美元化举措，提升对坚戈的信心至关重要。 2. 在通货膨胀目标制框架下，将通货膨胀率降低至4%以下应成为央行的中期目标任务。为此，应充分运用灵活的利率变化机制。 3. 应消除央行现有的制度缺陷。统一养老金储蓄基金、不良贷款基金及其他金融机构应脱离央行的监管。 4. 2016年，养老金储蓄应交付给国内或国外的私营公司进行管理。为增加养老金储蓄的收益率，应重新审视养老金的投资方向。对待及管理养老金基金应采用与国家基金相同的策略。 央行应定期向公众和金融部门全面详细地解释相关工作情况，并且，与所有金融领域参与者建立有效的对话至关重要。只有采取所有这些不可等待的措施后，才可投身实施包括货币手段在内的刺激经济的策略。我相信央行新一届领导班子能够做好管理工作。我们所有人都应对本国货币——坚戈保持信心。坚戈目前是哈萨克斯坦公民最佳的储蓄工具。 第二、优化财政预算政策 "量力而行、实事求是"——应该成为财政部门、尤其是在全球性危机的当下，财政预算政策的主要原则。 目前，我国财政收入中税收收入下降近20%。其中，增值税下降25%，企业所得税下降13%。在此现状下，为了提高财政收入，提高税率并不是出路，这只会对纳税人带来额外的压力。而动用国家基金来弥补财政预算漏洞将是目光短浅的愚行。我们不知道未来几年哈萨克斯坦将会面临怎样的处境，因此，我的立场是坚定的——必须停止将国家基金用于弥补目前的财政赤字的做法。我要求政府应就全球新形势，制定新的有效利用国家基金资金的相关方案。 我们需要对国家财政收入和支出的整个体系进行重新的审视。首当其冲的是，应拓展财政收入的渠道。到2017年，我们应实行消费税，以替代增值税。应取消所有低效的税收优惠政策。税制需得到优化，税种将只保留三大类。第一类，一般税；第二类，针对私营业主的专营税；第三类，针对中小企业和农业领域的目的税。经过这一改革，与影子资产的斗争将更加有效。 提高整体税收体系的透明度应成为政府的首要任务，只有这样才能提升每一个经济主体的纳税积极性，保障所有纳税人及时足额缴纳税款。 政府应保障税收管理的效率。目前，资产合法化的期限已被延长到了2016年12月31日，并且为使财产和资本重新进入市场流通，已经采取了额外的鼓励政策。自行公开其拥有的资金、不动产等影子资本可得到大赦和豁免，官方不会泄漏申报人的隐私信息，也不会追究资产的法律责任。我要求政府对资产合法化制度再一次进行详细分析，并在必要时加强对申报人承诺的落实力度。我呼吁所有拥有影子资产、但对其进行合法化持观望态度的人，把握住这一机会。 2017年1月1日起，全民财产公开化制度将正式生效。此后，无论何人身在何处，为查清其收入来源和纳税情况，哈萨克斯坦将在经合组织等国际组织和其他国家的协助下，采取必要措施，确定其资产和账目情况。 关于减少预算支出方面，我要求政府对所有的财政预算项目进行全面整顿。危机时期，每一坚戈都十分宝贵。对于那些低效的财政支出项目，或者可通过私营企业、个人投资解决的项目，将不再得到财政支持。需对地方政府和工业发展规划的支出进行重新审视。 应对政府开支及补贴体系进行重新审视。目前，甚至某些行业几乎完全是依靠政府财政预算维持运转。然而，财政支出与国家补贴并未得到妥善利用，比如，半数农产品生产企业并不能获得通过哈萨克农业控股公司发放的国家补贴。为缓解财政支出压力，有必要大力推动公私合营模式的发展。为促使经济主要领域吸引企业或私人投资，应制定相应的附加鼓励政策。投资者涉足的领域不应仅限于道路、天然气管道、医院、学校等设施建设，还应吸引他们参与这些设施的复兴整修、技术服务等方面。节省出来的财政资金，应率先投入到事关民生的项目当中。 第三、私有化和促进竞争 眼下，为保障稳定的经济增长，尽可能地开放国内资源非常重要。为此，我们需要采取两项有效的举措——大规模的私有化和促进竞争。那么，阻碍增长与竞争的因素是什么？ 最主要的因素首先是——体积庞大的国营部门，哈萨克斯坦目前拥有7千多家国营企业。"萨姆鲁克—卡泽纳"基金和哈萨克农业控股公司，未能对工业和农业领域的巨额资产进行有效的管理。"萨姆鲁克—卡泽纳"基金的资产在GDP占比达到40%，并拥有超过500多家的孙公司和曾孙公司。而哈萨克农业和"巴伊铁列克"控股公司已经变成了财政预算与银行之间的低效的"中介人"。所有这些现状催生了规模庞大的超编岗位和财政资源的巨额消耗，同时还将众多的投资者以及良好的创业项目挤出市场。 解除对国有资产私有化的限制具有重要意义。需重新审视《国有资产法》和《民事法典》，以减少不允许私有化的战略设施的数量。我责成政府制定涵盖所有国有资产的新的私有化计划，其中应包括"萨姆鲁克—卡泽纳"国家基金、"巴伊铁列克"控股公司和哈萨克农业控股公司。私有化之后，这三家控股企业应重组为更加精简的机构。 私有化应以公平的市场价格，在公开、公正的竞争原则下进行。企业股票在交易所上市以及进行公开拍卖应成为私有化的重要机制，同时还应为国内和外国投资者尽可能的参与到私有化进程创造条件。我要求政府取消企业股东对出售股份的优先购买权，确保所有参与者的平等权利。 政府还应为自由和良性竞争创造必要条件。 1. 我已责成政府制定强化反垄断工作的具体方案。我们需要专项法律，以明确反垄断执法机构地位和规章制度。 2. 要消除以人为调控价格为手段的市场激励行为。我要求政府继续加快经济所有领域实现市场定价的相关工作。 3. 促进竞争方面的政策，应与破产程序的有效监管和低效企业的重建并行。市场经济——这是竞争激烈、强者为王的平台，而败者应获得撤出市场或重新开始的可能性。但我国并不存在这样的情况，低效的企业排着队，希望从国家获得各类补贴和优惠政策。任何一个发达国家都不会出现因某一企业倒闭，而造成该行业陷入崩溃或员工被大规模解雇的现象，新的投资者很快会替代低效管理者。我们不应再动用国家财政，扶持那些竞争力底下的企业。因此，我要求政府制定针对企业以及个人的清晰易懂的破产程序，这一程序必须尽可能的简便。 尊敬的企业家和商界人士！ 国家为保障诸位的事业发展，让诸位能够站稳脚跟，创造了所有必要的条件。在当前这一危机形势下，每个人都需要肩负起一份重担。希望你们能够积极参与新一轮的私有化进程，将影子资产合法化，公开所有的交易。建设强盛的国家，意味着国家必须充满竞争力。"哈萨克斯坦制造"需具备四大特征——质高、适宜、精美、价廉。只有这样，我们的事业才能得到发展，我们的商品才能找到销路。我们要不断地鞭策自己，力争上游。因为外人不会怜悯你的失败。 我想对国内的所有企业家、所有拥有一定财力的哈萨克斯坦公民、所有商界人士和实业家们说两句话。我们正在进行国家历史上空前的私有化和经济自由化进程。国家为诸位从事商业活动，登上商务杂志封面创造了所有条件。我呼吁大家，将所持有的影子资产合法化，并积极参与私有化进程，通过这一手段，诸位将为自己、为哈萨克斯坦、为全体人民造福。 第四、新投资政策的基础 未来十年内，哈萨克斯坦面临的任务包括： ——保障年经济增长率保持在5%的水平； ——推动工业品出口额较2015年相比至少增长2倍，使其达到300亿美元/年； ——每年应吸引至少100亿美元的投资，使其总额10年内达到1千亿美元； ——创造66万以上的新工作岗位，将劳动生产率提升2倍以上。 这样的经济增速只有以出口收入为新驱动力，才可实现。 全球新形势的正理就是——只有实现多元化的经济体才可有效应对全球危机带来的冲击。因此，哈萨克斯坦正在实行工业化规划，并且我们需要新的投资政策。 1. 大力吸引个人投资者至关重要，尤其是吸引大型跨国公司。在艰难时期吸引投资，应创造优越的投资环境。今年，我们通过了关于建立阿斯塔纳国际金融中心的决议，它将成为伊斯兰金融、私人银行服务以及再保险的地区枢纽。哈萨克斯坦应成为具有精干、高效、透明的政府的地区领头羊，我们应拥有优秀的技术人才、符合世界先进水平的基础设施、以及能够全面保障社会秩序与个人人身安全的社会。 应携手经合组织以及其他国际金融组织，共同落实旨在继续优化投资环境的改革计划。我责成政府在3个月内制定并呈报旨在改善投资环境的详细方案。此外，为同投资者开展积极合作，我要求成立以吸引投资者、优化投资环境为己任的政府委员会。各地政府也应成立此类委员会，以吸引投资者参与当地具有重要意义的项目。

2. 促使推动地方经济增长的驱动力的形成至关重要，所有的投资项目应直接落地地方。因此，应针对国内6大宏观区域——南部、北部、中部和东部、西部、阿拉木图、阿斯塔纳——分别制定专项投资规划。围绕大型地方项目，促进中小企业的发展。因此，旨在帮助中小企业发展的"商业路线图—2020"计划，应成为宏观区域投资规划的一部分。需要重新审视旨在提高劳动力流动的相关政策，最先，应出台促使劳动力过剩地区向劳动力缺乏地区进行劳动力输出的相关举措。 各宏观区域应在"光明大道"计划框架下，实现交通、物流、通讯的互联互通。目前，正在实施"中部—南部"、"中部—东部"、"中部—西部"方向的11个项目，并在进行"博加克特—叶尔塞"、"阿拉木图—楚河"铁路建设以及库勒克港渡口建设。这些建设项目已为7.2万人创造了就业岗位。我要求政府更加积极地推动这些规划的落实。 此外，考虑到当前的市场行情，融资渠道应实现多元化。我对中国进行访问时，哈方同中国进出口银行就26亿美元的贷款协定达成共识。目前，在国家财政的支持下，正在修建多条道路，有必要吸引外国和国内投资者参与这些项目。在不久的将来，"光明大道"计划应引入吸引私营资本的融资模式。 3. 应积极开拓对国际和地区的出口潜力，哈萨克斯坦应妥善利用周边国家的经济潜力。这些国家包括：中国、俄罗斯、伊朗、蒙古、印度、巴基斯坦、中亚国家以及高加索地区国家。上述国家每年进口的产品和服务总额达3.5万多亿美元。欧亚经济联盟需要与地区主要市场签署自贸协议，政府应同联盟内其他国家政府就该问题进行探讨，并共同作出有利于各方的决策。为落实这一任务，外交部应动用哈萨克斯坦所有驻外机构的可用资源。 4. 需大力发展技术人才培养体系，技术人才培养和职业教育应成为新投资政策的主要方针之一。为此，应同德国、加拿大、澳大利亚以及新加坡等国联合建立人才培训中心。这些中心将成为全国技术人才培养和职业教育系统的模版。 5. 挖掘哈萨克斯坦经济的创新潜力，为未来经济发展打下良好基础。应推动智能技术、人工智能、网宇实体系统、未来能源、设计与工程学等领域的发展。只有通过建立有效的科研创新体系才可实现这些目标，而将在纳扎尔巴耶夫大学"阿斯塔纳商业园"高新技术园区和阿拉木图市阿拉套科技园汇集的科研型大学和创新机构集群，将成为这一科研创新体系的强有力基石。与此同时，将于2017年举行的阿斯塔纳世博会将为我国在"绿色科技"基础上推动新兴能源发展创造良好契机。 第五、新的社会政策 多年来的经济增速为哈萨克斯坦实行积极的社会公益政策、提升国民生活水平创造了有利条件。即使是在受到全球金融危机负面影响的艰难时期，国家始终在努力提升人民的生活水平。近10年内，社会保障领域的财政支出增长近3倍。公共领域和政府部门从业人员超过120万人。接受国家提供的补贴和相关资助人口超过150万人。 无论任何情况下，国家将继续落实对社会公共领域的支持。我宣布，从2016年1月1日起，医疗卫生领域工作人员的平均工资将提升28%；教学领域平均工资提升29%；社会保障领域平均工资提升40%；国家公务员工资的提升将根据公务员的类别分别进行，其中普通公务员工资将平均提升30%； 对残疾人和孤儿的补贴，以及大学生奖学金将提升25%。与此同时，从明年1月1日起，养老金的上调将在多于通胀率2%的原则上实行。即使在财政收入紧缩的当下，政府将落实上述承诺。 我想对所有弱势群体说两句话。无论何时，我们都在积极的帮助那些需要帮助的对象。同时，我们也致力于保障社会福利发放的公平公正。因为每一笔社会福利开支，都是从每一位辛勤劳动的纳税人缴纳的税款当中支出的。而且必须清楚地认识到，社会福利的公正不能成为针对纳税人的不公正，毕竟这都是纳税人的财产！ 在当前的危机形势下，唯有普遍的劳动型社会才能有效应对外来危机，并且可成为高效经济的主要基石。为了扩大社会保障力度，我责成政府在2016年第一季度，制定新的就业保障路线图。相较于2009—2010年间制定的相似的路线图，新规划的融资规模应被扩大，它应在各地基础设施建设和相关设施建设的各类项目基础上，促使更多人实现就业，保障就业市场的稳定。应积极开展各类短期的人才培训项目，促进相关人员技能的提升。同时，为了鼓励创业，应扩大小额贷款的发放力度。 我责成政府制定新的社会政策。政府在社会领域所要发挥的作用，应仅限于对弱势群体提供帮助以及促进对人力资本的投资。相关援助与补贴，应只针对真正需要帮助的人群提供，并在核实其真实收入和生活水平的前提下进行，而其它所需资金必须通过自己的劳动来换取。考虑到社会群体的多样性，应重新审视低保人群划分标准，并将其分类和分级。因此，我要求政府在三个月内制定优化社会保障制度的方案。 针对具有工作能力的人群的援助，将在协助其入学深造、为其提供参与就业保障计划的原则下进行。我要求政府从2017年起开始实行这类社会保障政策。新的社会政策中，政府将要发挥的的主要作用应该是促使对人力资本的投资。结合此前出台的政策，还需继续大力推动教育和医疗领域的发展。我宣布，从2017年开始起，将推行一项新的项目——"面向全民的免费职业技术教育"计划。我要求政府从现在开始便投入到这一计划的研发与制定当中。 亲爱的青年朋友们！ 从现在起，你们要做好准备，要勤于思考，勇于创新，努力成为知识丰富、眼界开阔、富有开拓精神的国家建设者，为实施国家各项战略任务发挥更大的作用。青年人要踊跃前往那些岗位空缺、需要人才的地区。无论选择哪一个行业，只要能够精益求精，必然能够成就一番事业。如今是技术、科学和创新的时代，这个时代属于那些勤奋劳动、如饥似渴地吸收知识、孜孜不倦地掌握新技术的人，只有他们才能在这充满竞争的时代创造更加美好的生活，并得到他人的尊重。我们正在实施的大规模改革以及其他各项工作，都是为了青年人的未来。 我号召全体青年人积极学习各类专业技术知识。我曾经也是一名技术工人，在钢铁厂高炉旁工作过很长时间。我相信，无论以后你们选择了怎样的人生道路，技术工人岗位上的经历都将是毕生难忘的。我本人，就是鲜活的实例！ 总而言之，国情咨文提出的各项举措均具有实质性意义，并且有着充足的资金支持。2014—2015年间，为推动中小企业的发展，国家已拨款1万亿坚戈。对"光明大道"经济计划拨款2.7万亿坚戈。哈萨克斯坦还从国际金融机构获得2.7万亿坚戈的贷款，中国向我国提供了约为27亿美元的贷款。总的来说，为实现本国情咨文中的各项计划，我们集中了7.5万亿坚戈的资金。合理有效地利用这笔资金是政府目前最重要的任务之一。 在克服困难的道路上，我们并未孤身一人。依靠稳健的外交政策，我们在全球范围内结交众多伙伴，他们始终支持我国的发展。今年，大家见证了我繁忙的各类出访行程，哈萨克斯坦同世界许多国家达成了多项协议。哈萨克斯坦同中国就非资源领域合作达成了价值230亿美元的协议，这意味着双方将以此建立40多家新的企业。在出访伦敦和巴黎时，我们在经济合作方面取得了丰硕的成果，共达成了价值115亿美元的合作协议。俄罗斯总统对哈萨克斯坦的访问，成为了两国稳定的政治、经济联系的明证。日本首相访哈之行，为两国在经济和科技领域的合作打下了坚实的基础，哈萨克斯坦首次引入丰田汽车生产线。 国际金融机构对我国的高度信任，是我们独立以来所取得的重要成就之一。在当前这一困难时期，国际金融机构全力支持我国的改革计划，为我们提供了90亿美元的资金。我国同欧盟签署了扩大合作伙伴关系的新协议。在国际无核化、打击恐怖主义和极端主义等问题上，我们同国际社会建立了统一战线。我国始终支持以和平对话的方式解决国际争端，并随时愿意为此提供力所能及的协助。 国际社会对我们正在推行的改革，尤其是"百步计划"做出了高度评价。因此，我们不能令国际社会失望。要完成改革，以及本国情咨文中提出的各项任务，并非轻而易举，会面临许多困难。但我们别无选择。如果无法完成改革任务，我们将彻底落后于国际社会的发展进程。但是，我们将坚定的按照计划，一步一个脚印地走下去。 亲爱的同胞们！ 进入2016年，在"百步计划"框架下通过的各项法律均将生效。今天，我通过国情咨文阐述了我国经济、社会发展的各项任务。我们每一个人都肩负着国家未来发展的重任，发展之路漫长而充满险阻。完成这些计划，祖国之光党要肩负起主要的责任和义务。国情咨文将是今后祖国之光党全体党员重大行动和计划的基础，需认真做好宣传工作，凝聚人心。祖国之光党议员必须确保反危机计划的通过，我同时呼吁其他各党派、全体公民为哈萨克斯坦的国家利益作出自己的贡献，为积极实现国情咨文提出的各项任务而努力。

我们今后将面临一段困难的时期，但我们能够战胜任何困难。因为，我国人民具有团结一心、共同奋斗的优良传统。哈萨克斯坦必将发展成为一个强盛的国家！ 尊敬的全体哈萨克斯坦公民！ 任何一场危机终将过去，成为一段历史中的过去时。主权独立、民族理想、国家未来等神圣的理念才会永恒不灭。我所提到的这些困难，都是可以被共同克服和战胜的。横在面前的困难不会将我们击败，相反，会促使我们更加努力地跻身全球最发达30强国之列。 我们拥有将哈萨克斯坦建设成为富有朝气、团结稳定的"永恒的国家"所需要的一切。让独立自主的旗帜飘扬在祖国蓝天之上的每一位哈萨克斯坦公民都将在历史的长河中拥有璀璨的未来！主权独立是我们的立国之本、稳定是我们的希望之源、团结是我们的力量之根！ 我对人民充满信任。愿祖国如国旗上的金鹰一样，展翅高飞，翱翔于世界之巅！愿金日雄鹰旗在勤劳智慧的哈萨克斯坦人民手中挥舞得更加有力！前进！哈萨克斯坦！ （编译：吴然 塔尔 审校：金桥）