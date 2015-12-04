国际足联高层贪官层出不穷

哈通社阿斯塔纳12月4日电 据法新社消息，周四（12月3号），又有两名FIFA高官因涉嫌贪腐被捕，1位匿名的国际足联（FIFA）高层表示，周四因涉及贪腐遭逮捕的两名FIFA官员都是副主席，分别是巴拉圭的纳普特与宏都拉斯的哈维特。

瑞士联邦司法局（FOJ）也证实这两人的身分。

纳普特（Juan Angel Napout）身兼南美足球总会（CONMEBOL）主席，哈维特（Alfredo Hawit）则是中北美洲及加勒比海足球协会（CONCACAF）的代理主席。 瑞士联邦司法部声明指出，瑞士是应美国要求逮捕纳普特与哈维特，这两人都拒绝被引渡至美国。该局现在将要求美国在40天内提出正式引渡这两人的请求。

司法部称，两名官员被指收贿以出卖与拉丁美洲足球赛事以及世界杯预选赛有关的市场营销专项权利。

美国司法部长林奇周四也表示，又有八名国际足联成员承认自己的贪污受贿罪行。他们受到美国司法部门调查。林奇指出，其中有五人不在首批美国司法部门起诉的名单上。

贪腐丑闻令FIFA名誉受损，周四，该组织执行委员会全票通过一项改革方案，包括限制高层（包括主席）任期期限等措施。这些方案将在明年2月的全体大会上表决。