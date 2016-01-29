马吉利斯议员候选人名单当中不乏我国政界、体育界及演艺界知名人士

哈通社阿斯塔纳1月29日电 祖国之光党29日公布该党参加马吉利斯（议会下院）选举的候选人名单，当中不乏我国政界、体育界及演艺界知名人士。

马吉利斯选举中共有107个议员席位。其中，98个席位由政党选举产生。而政党有权增加30%的候选人名单。因此，代表祖国之光党参加选举的议员候选人名单人数目前为127个，并且此名单已由该党政治委员会决议通过。

该名单当中不乏我国政界、体育界及演艺界知名人士。其中包括我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金、两届奥运会举重冠军伊利亚•伊林、歌星海拉特•努尔塔斯和贾娜尔•杜哈洛娃、人民艺术家艾曼•穆萨阔佳耶娃等，同时还有文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒、财政部部长巴赫特•苏丹诺夫、副总理达丽哈•纳扎尔巴耶娃、总统办公厅主任努尔兰•尼格马图林，以及阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫、阿克莫拉州州长谢尔盖∙库拉金、东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫、曼格斯套州州长阿利克•阿伊达尔巴耶夫和阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫等。

据悉，哈萨克斯坦传统体育项目委员会主席别克波拉特•特列吾汗、国家博物馆馆长达尔汗•蒙拜、2017阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫等也均进入了名单。（编译：塔布斯）