美日韩制裁朝鲜 平壤将切断与首尔热线

哈通社阿斯塔纳2月11日电 据BBC报道，朝鲜誓言将切断与韩国的两条通讯热线，并说开城工业园区现在已经成为了一个军事区域。

朝鲜上周末（7号）发射的"光明星4号"卫星引来国际社会一片声讨。美日韩认为朝鲜发射的是远程导弹，并开始单方面制裁朝鲜。

韩国关闭开城工业园

美联社消息称，韩国企业从周四（11号）开始从开城工业园区撤离员工和设备。昨天，韩国方面停止了与朝鲜共同经营的该工业园。

美联社称，目前尚不清楚该园区会关闭多长时间。朝鲜方面未就此作出回应。但韩国方面表示，开城工业园区内的朝鲜员工周四并未到岗上班。

一些韩国的经理告诉BBC，他们对本次工业园的突然关闭感到惊讶。

开城工业园区是南北朝鲜经济上惟一的交集点，也是平壤方面主要的收入来源之一。

首尔说，此举旨在制止平壤方面试图通过从开城工业园区赚来的钱"资助其发展核与导弹计划"。

美参议院通过制裁法案

美国国会参议院当地时间周三（10日）表决通过一项法案扩大对朝鲜的制裁，以惩罚朝鲜近期进行的核试验和利用弹道导弹技术从事发射活动。

该法案授权政府对任何参与朝鲜核计划、武器原料、进口奢侈品、侵犯人权、破坏网络安全等活动的个人或者实体进行制裁。

法案还授权政府在未来5年出资5000万美元购买通讯设备，向朝鲜播送广播。

上月美众议院已通过了加强制裁法案，该法案很可能经总统奥巴马签字后正式成为法律。

但美方政客也承认，中国与朝鲜有更密切的经济往来，多过美方。以上措施志在向中国和朝鲜证明美方的决心。



日本启动新制裁

据日本广播协会周四（11号）消息，日本政府16号将与俄方高官协商，争取得到俄方配合，以促成联合国安理会通过更加严厉的对朝制裁的决议。

日本政府周三（10日）敲定了日方单方面对朝的制裁措施，其中包括两大部分。一部分是恢复2014年撤销的与"绑架问题"有关的原有制裁措施，包括限制朝鲜国籍者入境等；另一部分为新制裁措施，包括原则上禁止对朝汇款（不包括人道主义性质的10万日元以下汇款）、禁止停靠过朝鲜的第三国籍船舶入港、禁止在日外籍核及导弹技术人员访朝后再入境。