韩国：萨德系统针对朝鲜 几乎不影响中国

哈通社阿斯塔纳2月18日电 据美联社消息，韩国表示，部署萨德系统是针对朝鲜的核威胁和导弹威胁，对中国的安全利益几乎不会造成影响。

韩国外交部发言人赵俊赫星期四表示，正如朴槿惠总统多次重申的，面对朝鲜的核威胁和导弹威胁，部署萨德系统是确保韩国的安全和国家利益，摧毁朝鲜攻击韩国的导弹，对中国几乎不会造成影响。他说："讨论部署萨德系统是作为一种应对朝鲜核威胁和导弹威胁的防御措施，我们在继续说服中国，部署萨德系统对中国的安全利益几乎不会造成影响"。

不过，中国担心韩国部署萨德系统后将让美国雷达能发现其境内的导弹。中国外交部副部长张业遂日前在韩国明确表示，中国反对在韩国部署美国的萨德系统。

韩联社说，五角大楼发言人乌尔班17日表示，负责讨论驻韩美军萨德系统部署事宜的联合工作组韩美双方尚未会面。报道说，这一评论否认了韩美正式启动萨德部署议程的说法。乌尔班说，目前尚无美韩为此磋商制定的时间表。

另一方面，韩联社说，朝鲜领导人金正恩最近下令要集中力量准备对韩国进行恐怖袭击。韩国国会情报委员会执政党干事、新世界党议员李喆雨在听取了情报部门的汇报后对媒体表示，朝鲜可能针对反朝活动人士，韩国政府官员等进行恐怖袭击，韩国的电力、交通等国家枢纽设施可能成为恐怖攻击的目标。

韩国国防部长官韩民求18号表示，韩美将从3月7日到4月30日举行前所未有规模的"关键决断"联合军演，威慑朝鲜的核企图。他说："无论从数量，还是质量上，这次韩美联合军演规模都是前所未有的，参演人数比去年多一倍，有1万5千美军参加。美军出动的部队和装备包括装甲旅，战斗航空旅，海军陆战队的作战旅，航母战斗群，核潜艇，空中加油机等。我们的军队拥有足够的威慑力和反应能力来应对朝鲜的核威胁，能实施韩美防御系统的核威慑战略。"

韩国国防部发言人文尚均星期四就中国要求韩美两国放弃部署萨德系统做出回应，称韩国将从维护自主权的立场看待并决定这个问题。