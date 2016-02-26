联合国很快将对朝鲜实施前所未有的新制裁

哈通社阿斯塔纳2月26日电 据美媒报道，联合国安理会正考虑因朝鲜1月核试验和2月火箭发射而对其实施前所未有的新的强硬制裁。朝鲜的这两次行为违反了针对其核计划和弹道导弹项目的四套现有国际制裁。

美国过去七周来与中国密切合作，起草了这份决议。美国常驻联合国代表萨曼莎•鲍尔（Samantha Power）星期四下午将这份22页的文件交给15个成员国的安理会传阅。预计未来几天将对决议进行表决。

"这些措施，如果通过，将向朝鲜政权发出毫不模糊与毫不妥协的讯息，"鲍尔大使在与安理会成员国讨论了草案之后对记者说。



"国际社会不会接受你们的扩散。你们的行动将会有后果。我们将不懈努力，集体行动，制止你们的核项目。"她说。

封锁武器和航空燃油交易

其中一项新措施是对所有武器实行全面禁运，无论常规武器还是其它类型的武器，一律禁止进出朝鲜。 一名熟悉这份决议草案的美国官员说，"除了破坏稳定之外，我们知道，常规武器项目使得平壤通过出口而为其非法项目创收。"

该决议还寻求对朝鲜这个孤立国家经由海、陆、空渠道的所有进出口货物实行强制性检查。这位官员说，这一举措"前所未有"，并将包括所有物品，无论是食品还是原材料的进出口。

这名官员说，制裁还将针对朝鲜隐藏的地下核扩散网络。草案中的措施将要求各国驱逐参与非法活动的朝鲜外交人员，关闭卷入联合国制裁行为的朝鲜大公司的办事处，并驱逐公司的代表。

制裁还首次包括禁止供应或转移航空燃油。这种燃油是一种特殊的、高度精炼的石油燃料，用于民用飞机和火箭。美国官员说，这一禁令对民用航空也不例外。

朝鲜国营的高丽航空公司的飞行能力有可能受到影响。

鲍威尔大使说，决议还将"限制，---并在有些情况下彻底禁止，从朝鲜出口煤、铁、金、钛和稀土矿物。"

制裁目标包括银行和奢侈品

朝鲜一段时期来经受了严格的金融制裁，而新决议将寻求进一步收紧这些制裁措施，要求各国关闭其金融机构里的朝鲜银行账户，并禁止与朝鲜的银行往来。

朝鲜领导人金正恩喜欢奢侈品是出名的。先前的安理会决议打击向朝鲜输出豪华汽车、名酒和其它奢侈品，不过执行起来一直很难。新协议寻求对"奢侈品"定义做出明确解释，而且据报道，高级手表、铅晶质玻璃、水上摩托和雪地摩托等"水上娱乐舟车"等价值超过两千美元的物品如今一概禁止。

二十多年来最严厉制裁

鲍尔大使说，如果通过，这些制裁措施"将突破新的领域，标志着二十多年来安理会实施的最严厉的一套制裁措施。"

决议不大可能在安理会遇到任何重大阻力，因为平壤最密切的盟友中国已经同意了决议的措辞。

日本常驻联合国代表吉川元伟（Motohide Yoshikawa）大使说："我很高兴我们走到了这个阶段。我希望安理会所有成员都会同意这份文本。"

法国常驻联合国代表弗朗索瓦•德特拉（François Dela）大使对记者说，新的制裁是必要的，为的是"打破（平壤）不负责任的恶习"，并"把他们带回到谈判桌上来。"

据外交人员说，决议确实包括了重申恢复六方会谈的重要性。六方会谈的目的是通过外交谈判终止朝鲜的核项目。