金正恩宣称朝鲜已将核弹头微型化

哈通社阿斯塔纳3月9日电 据外媒消息，朝鲜最高领导人金正恩表示朝鲜已经将核弹头微型化，可以更适合安装在弹道导弹上。

朝中社早前有做过类似宣称，但这是金正恩的首次直接公开表述。

但专家们普遍质疑朝鲜鲜有能力将核弹头小型化并装上可发射的导弹。

2月联合国通过了对朝鲜的"最严厉"制裁决议后，朝鲜反应强烈，并显得好战。

近期，朝鲜还威胁称要发射核攻击 以应对韩美从本月7号开始的联合军演"关键决断" 和"鹞鹰"。该联合军演将持续到4月30号。

朝中社报道，金正恩周三会见朝鲜核武器研究部门科技工作者时称："通过核弹的轻量化实现了适合弹道火箭的标准化、规格化。"

他还表示："这才是真正的核遏制力，朝鲜人想干什么就能干什么。"

朝中社表示，金正恩还视察了设计热核反应的核弹头。

如果金正恩的话属实，它意味着朝鲜可以将核弹头安装在弹道导弹上。这将对朝鲜的东亚邻国和美国造成核威胁。

但去年5月，朝鲜国防委员会也做过类似声明称核弹头已经成功微型化，在各种射程飞弹的精确程度都达到最高水准。

朝鲜的核能力一直受到国际社会的质疑。专家们也质疑朝鲜一月进行的核试验实则为一次"氢弹实验"。

美韩已开始就朝鲜半岛部署美国导弹防御系统展开正式对话。但遭到朝鲜、俄罗斯和中国的强烈反对。

韩国已宣布将于朝鲜核项目相关的个人和企业列入黑名单。