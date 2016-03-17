美国要求朝鲜释放美大学生 告诫国民勿去朝鲜

哈通社阿斯塔纳3月17日电 据美媒消息，美国星期三呼吁朝鲜立即释放在该国被捕并判处劳教的一名美国大学生。美国国务院再次建议美国公民不要前往朝鲜旅行。

朝鲜当局判处美国大学生奥托•瓦姆比尔15年劳动教养，他被控犯有针对朝鲜的颠覆罪。朝鲜当局称，瓦姆比尔"从事反对朝鲜的敌对活动"。

瓦姆比尔今年一月被捕，他承认从旅游团住宿的一家旅馆拿走一幅政治标语。

白宫发言人欧内斯特星期三在例行记者会上说："美方强烈呼吁朝鲜政府赦免这名美国人，给予他特赦并立即将他释放。"

欧内斯特说："据报道，瓦姆比尔被判处15年劳教，他受逮捕和监禁所依据的指控在美国和世界上几乎任何其它国家都不会导致逮捕和监禁。"

美国认为，朝鲜逮捕美国公民是出于政治用意。欧内斯特说："尽管朝鲜官方声称在朝鲜逮捕美国公民不是为了政治目的，事实越来越清楚地表明，朝鲜政府寻求把这些美国公民作为人质以寻求政治意图。"

美国国务院副发言人马克•托纳星期三说："（这次事件）突出体现了前往朝鲜可能带来的风险。美国国务院强烈建议美国公民不要进行任何去朝鲜的旅行活动。"

美国国务院表示，美国在朝的利益代表瑞典大使馆的工作人员去监狱探望了瓦姆比尔，也出席了他的审判。美国国务院说，瓦姆比尔健康情况良好，美国将继续与瑞典方面就此事保持协调。