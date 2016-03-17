中国称不赞成任何国家搞单边制裁

哈通社阿斯塔纳3月17日电 据路透社消息，中国外交部周四（17日）表示，不赞成任何国家搞单边制裁，称单边制裁可能加剧半岛紧张局势。

美国总统奥巴马周三签署行政命令，对朝鲜实施全面的新制裁，旨在进一步孤立朝鲜领导层。美国及其盟国认为朝鲜1月核试验和之后的火箭发射具有挑衅性。

新制裁针对朝鲜的能源、矿业、金融服务和交通业，禁止对朝鲜的商品、服务、技术出口以及在朝鲜进行新的投资。

根据美国的新制裁举措，任何人若违反制裁举措，银行将会冻结其资产，这将可能切断朝鲜与外界的商业联系，包括朝鲜与中国的商业联系。

当被问及中国是否担心美国的新制裁可能影响中国银行业与朝鲜的正常经贸关系时，中国外交部发言人陆慷称中方在对此"予以关注"。

"我想强调三点，"他周四在例行记者会上称。"第一，我多次说过，中国历来不赞成任何国家搞单边制裁。"

"第二，在当前半岛局势复杂敏感的情况下，我们反对任何可能导致半岛局势进一步紧张的举措。"

"第三，我们也多次向有关国家明确强调，任何国家采取的所谓单边制裁行动不得影响和损害中方的正当权益。"

中国支持联合国本月稍早些时候对朝鲜的新制裁决议，但是也曾多次表示，制裁不是目的，只有恢复对话才能解决有关朝鲜武器计划的争议。

来源：路透中文网