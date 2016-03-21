朝鲜再次向日本海发射疑似短程导弹

哈通社阿斯塔纳3月21日电 据BBC报道，韩国军方表示，朝鲜再次向朝鲜半岛东面海域发射至少四枚枚疑似短程导弹。韩国媒体认为是平壤再一次对美韩联合军演作出抗议。

韩国联合参谋本部表示，这些导弹首尔时间星期一（3月21日）15:19（格林尼治标准时间06:19）起从朝鲜从咸镜南道咸兴市以北地区发射，飞行约200公里后坠入日本海。

这是平壤当局三天之内再次发射疑似导弹。联合国安理会前不久针对朝鲜的第四次核试验与导弹试射通过制裁案，上周也再次谴责另一次新的导弹发射。

中国外交部在导弹发射消息传出后促请平壤不要做任何违反安理会决议案的事。

上星期五（18日），朝鲜从平安南道向半岛东部海域发射了两枚枚疑似"芦洞"型导弹，在此之前，朝鲜先后在3日和10日发射过火箭与怀疑导弹。

韩国与美国目前仍在进行一些联合军事演练，朝鲜一直认为这些演练是要为入侵朝鲜作准备。

与此同时，韩国统一部官员星期一警告说，朝鲜随时有可能进行第五次核试验。

据韩联社报道，统一部发言人郑俊熙星期一在例行记者会上表示，韩方作出此判断有其科学依据，韩国政府正在防范一切可能性。