朝鲜公布宣传视频，威胁对华盛顿发动核攻击

哈通社阿斯塔纳3月28日电 据纽约时报消息，朝鲜在周六公布了一段宣传视频，展示了对华盛顿发起核攻击的场景，并警告"美帝国主义者"不要挑衅朝鲜。

这段长达四分钟的视频题为《最后的机会》(Last Chance)，其中利用电脑动画展示了洲际弹道导弹划破大气层，似乎落在了林肯纪念堂(Lincoln Memorial)附近。然后是一场核爆。

"美帝国主义者如敢进犯一寸，我们将毫不犹豫地先发制人，发起核攻击，"视频中的朝鲜语字幕写着。"美国必须选择。美国能否继续留在地球上，取决于你们。"今日朝鲜(D.P.R.K. Today)网站在其You Tube频道中公布了该视频。

此类言辞符合朝鲜最近有关其核能力及导弹能力的威胁及姿态。

朝鲜最近威胁要对华盛顿发起核攻击，以此作为对联合国新制裁举措的报复，联合国本月以朝鲜最近测试核装置和远程火箭的举动为由对其施加新制裁。

朝鲜称多年来美国"威风扫地，败给"朝鲜，新视频主要记录了相关事件，比如朝鲜1968年缴获美国普韦布洛号(Pueblo)舰船，以及1994年击落美国直升机的事件。

视频接着展示了一系列火炮、火箭和导弹--包括朝鲜最近宣称测试成功的潜射弹道导弹，最后是美国国旗在烈焰中燃烧的画面。

长久以来，对美国的仇恨一直是朝鲜宣传中的重要主题。随着朝鲜核武器和导弹项目近年来不断发展，这些武器带来的赋权感也成为 宣传信息中的关键要素。

周六公布的视频并非首例。2013年，朝鲜就公布过一段曼哈顿下城被轰炸的视频，之后不久还公布了一段显示奥巴马总统和美军身陷火海的视频。