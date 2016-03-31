朝鲜战争阵亡中国志愿军遗骸运返回国

哈通社阿斯塔纳3月31日电 据BBC报道， 朝鲜战争结束逾六十年后，36名在韩国阵亡中国志愿军的遗骸将被运返归国，这些遗骸去年在韩国坡州被挖掘。

自从中韩两国在2014年签订协议后，这已是第三次将阵亡士兵运回故土。

20世纪50年代朝鲜战争期间，中国与苏联协助朝鲜，美国为首的联合国部队则协助韩国。

在遗骸运返中国前，两国的国防官员在首尔仁川机场出席仪式。中国士兵遗骸将安葬于沈阳的阵亡士兵公墓。

BBC驻首尔记者埃文斯（Stephen Evans）说，过去六十年，陆续发现来自中国和朝鲜战死的士兵遗骸，而不少遗骸都在深山废弃的防空洞里。

科学家分析他们的制服及武器去辩认他们的身份。不过，很多时难以指明战死士兵的名字。

协议签订至今运返的505具遗骸，都是在每年清明节前运返中国。

朝鲜战争期间，估计约有150万名中国及苏联士兵战死沙场。

另据估计，三万名美国士兵、40万名韩国士兵及1000名英国士兵都在朝鲜战争期间死亡。另外，最少200万名平民死亡。

数以万计的死者遗体仍然未寻回，韩国与朝鲜还在寻找士兵的遗骸。

不过，埃文斯说，由于朝鲜与韩国交恶，约800名朝鲜士兵的遗骸仍未被运回。

朝鲜战争后双方同意停火，但从未签署正式和约，所以韩国与朝鲜理论上仍处在战争状态。