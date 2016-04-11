朝鲜侦察总局高级情报军官"叛逃至韩国"

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据BBC报道，韩国官员表示，负责对韩特务工作的一名朝鲜高级情报官员在去年投奔韩国。

韩国国防部发言人说，这名朝鲜军官是朝鲜侦察总局负责对韩特务工作的一名大校。



韩联社引述消息人士说，这位大校是行伍出身的脱北者中军衔最高的一位，"他详细披露了侦察总局对韩特务工作的内情"。



自朝鲜战争结束以来，已有2.8万人逃离朝鲜，但叛逃朝鲜的高层人士相当罕见。



上周，13名在同一家海外餐厅工作的朝鲜人集体叛逃到了韩国。



一些朝鲜高级官员在海外工作时，也曾发生过叛逃的事件。



韩国国防部发言人文尚均在例行记者会上证实确有其是，但称不便透露详情。



韩联社说，朝鲜侦察总局编制上属于总参谋部，但可向朝鲜最高领导人金正恩直接报告，是朝鲜人民军的要害部门，负责处理情报收集和派遣特务，以及从事网络战等。



报道还说，金正恩上台后，朝中边界管制加强，逃离朝鲜的脱北者总数减少，但精英阶层的"弃船"现象有增无减，朝鲜外交官投奔韩国的例子层出不

穷。



BBC驻韩国首都首尔记者伊文斯说，这位高阶军官的叛逃可能对了解金正恩政权的内部运作提供有价值的情报。