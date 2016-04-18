文体部部长：哈萨克斯坦少年赴巴西足球学院学习收效甚微

哈通社阿斯塔纳4月18日电 文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪18日在马吉利斯（议会下院）全体会议上接受议员质询时说，派遣哈萨克斯坦少年前往巴西足球学院学习收效甚微，或者根本没有效果可言，足球界内人士也纷纷抱怨效果不佳。

议员萨毕里亚诺夫问道，2009年起，国家开始派遣一些有前途的少年到巴西足球学院学习，学期为3年，截止目前已有50人完成学业回到国内。为此，财政每年还要为他们支付200万坚戈的费用。但问题是，我们并没有看到他们有什么新的发展，大多数毕业生被安排到巴伊铁列克俱乐部，但他们没有为球队带来一场胜利，还导致巴伊铁列克在积分榜上节节败退。有一些在国家青年队服役，但也没有给该球队带来任何的活力，近期在圣彼得堡国际青年邀请赛上，他们取得倒数第一的"战绩"，这是为什么？

对此，部长回答说，巴西盛产世界级球星，但该国采取的是，宽松、自由的培训模式。一般情况下，教练将球发给学生后，就不再指导具体的训练了。我们认为，这种模式不适合于哈萨克斯坦少年，因此，文体部决定不再向巴西派遣人员，德国和荷兰将成为今后哈萨克斯坦少年主要的受训地。（编译：金桥）