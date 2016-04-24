朝鲜称成功试射潜射导弹　外相列停核试条件

哈通社阿斯塔纳4月24日电 据BBC报道，朝鲜证实该国进行了一次潜艇发射导弹试验，并称最高领导人金正恩在现场亲自监督了试验过程。

官方朝中社星期天（4月24日）报道，朝鲜国防委员会第一委员长金正恩称此次试验"大获成功"，他对此"非常满意"，并要求"加快核武装加强步伐"。

韩国联合参谋本部星期六（23日）称，朝鲜当天发射了一枚"北极星-1"潜射弹道导弹，但韩方称导弹飞行距离只有30公里，远低于潜射弹道导弹的最短射程300公里。

正在美国纽约出席联合国活动的朝鲜外务相李洙墉则在接受美联社专访时开出条件，称只要韩国停止与美国举行年度联合军演，朝鲜将停止其核试验。

这场罕有的朝鲜高层对话在潜射导弹试射数小时后进行。美联社表示，专访的地点是朝鲜驻联合国代表团办事处内。

李洙墉重申朝鲜有权发展核威慑力量，并称是美国逼迫朝鲜发展核武以保卫自己。

李洙墉说："要是我们继续走这样的对抗道路，那不但对（朝美）两国还是整个世界而言，都将引来非常灾难性的后果......停止朝鲜半岛上的核战演练，然后我们也将停止核试验。"

李洙墉还说，"像朝鲜民主主义人民共和国这样小的国家不可能威胁美国乃至全世界"，但国际制裁不会让朝鲜怯懦。

"他们以为能用制裁来挫败我们可是完全错误的......压迫越大，反抗越大，美国的决策者得注意到这一点。这很重要。"



李洙墉称朝鲜是不能威胁美国的"小国

金正恩：致命的匕首

朝中社星期天的报道并未交代潜射导弹试射的地点，但报道称金正恩亲自下达了发射命令。

朝中社说："此次试射目的在于确证导弹冷发射系统在最低发射深度的稳定性、安装新研制大功率固体发动机的导弹垂直飞行体系的动力学特点、弹体热分离的可靠性以及战斗部核引爆装置在预定高度的工作精确度。"

"金正恩非常满意地说，根据党中央的战略意图，主体朝鲜拥有了强大的另一个核攻击手段......朝鲜海军的水下作战能力大大增强，现在能够随时随意在南朝鲜（韩国）傀儡和美国的后背插上致命的匕首。"

朝中社称，金正恩要求朝鲜国防科工人员"以实际行动拥护劳动党以核抗核的战略意图，加快核武装加强步伐，做到只要党下决心，在任何时候都可以对美国和南朝鲜傀儡实施核打击"。

韩国联参表示，朝鲜是在首尔时间星期六18:30许（格林尼治标准时间10:30）在东岸咸镜南道新浦市向半岛东北方向海域发射导弹；总部设在內布拉斯加州的美国战略司令部探测到朝方从日本海发射导弹，并评定其对北美洲不构成威胁。

韩联社报道称，朝方利用"新浦"级潜艇发射导弹，导弹在出水后成功点燃发动机，但飞行距离只有30公里。

美国国务院拒绝评论星期六的这次导弹试射，但重申任何使用弹道导弹技术的活动均违反联合国决议，促请朝鲜不要采取任何加剧朝鲜半岛不稳局势的行动。

中国尚未回应朝鲜最新一次导弹试射，但官方新华社在朝中社发稿证实导弹试射后不久，报道了法国外交部发言人纳达尔谴责朝鲜导弹试验的消息。

联合国安全理事会早于2006年通过决议，禁止朝鲜进行核试验，或进行任何涉及使用弹道导弹技术的活动。

当年10月，朝鲜进行了首次核试验，此后再进行了三次试验，最新一次试验日期是今年1月。安理会继而在3月份通过其有史以来最严厉的制裁朝鲜决议。

上月，朝鲜声称已开发出可以安放在弹道导弹上的小型核弹头，但不少外界专家质疑朝鲜宣称之真伪。

分析人士认为，朝鲜可能正加紧准备第五次核试验，为5月召开的朝鲜劳动党第七次全国代表大会造势。劳动党七大是该党自1980年以来首次召开全国代表大会。