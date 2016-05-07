平壤：党代会继续，朝鲜生活一切如常

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据俄罗斯卫星网消息，获得对朝鲜劳动党代表大会垄断报道权的朝鲜媒体继续少量放出正在进行的大会相关消息。

与此同时，来平壤的外国记者被继续安排前往平壤各景点参观，这其中也包括卫星通讯社的记者安德烈·伊万诺夫。他称：

"我们在周六参观了万景台。这个所谓的村庄离平壤不远，金日成在100多年前就出生在这里。现在，在大同江江畔风景如画的山上，可以看到金家的房屋和历史博物馆。这个博物馆中摆放展品的主要目的在于--展示金氏家族的生活曾经是苦难的，但却是有尊严的，而所有金家的男性都认为为了朝鲜的自由而斗争是自己存在的意义。金日成的曾祖父在19世纪烧毁了企图洗劫朝鲜的美国‘舍门将军'号武装商船。而金日成的所有青年时代都在与日本帝国主义做斗争，直到1945年完全胜利"。

对平壤电缆厂的参观同样留下了深刻印象。在金日成参观过这家企业后，这家工厂就成了先进模范，并被专门展示给外宾。也许，在这家平壤先进企业中的工资远远低于国外，但在厂里为工人和外国工程师们设有体育场和带室内网球场、民间游戏、信息中心、美发厅、桑拿及游泳池的休闲中心。

来源：俄罗斯卫星网