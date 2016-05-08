金正恩：朝鲜将履行核不扩散义务

哈通社阿斯塔纳5月8日电 据BBC消息，朝鲜最高领导人金正恩声称，只有在他的国家受到主权威胁的情况下，才会使用核武器进行攻击。

朝中社以及朝鲜劳动党《劳动新闻》周日（5月8日）报道，金正恩在执政劳动党数十年来的首次党代表大会上表示，朝鲜将诚实履行核不扩散义务，为实现世界无核化而努力。

同时，朝鲜还表示会继续发展宇宙科技，制造并发射更多实用卫星。

"共和国（朝鲜）是负责任的拥核国家，"朝鲜官媒引述金正恩说，"只要敌对势力不动用核武侵犯朝鲜的自主权，我们将依照承诺，不会先运用核武器。"

他表示，"建设无战争的和平世界"是朝鲜劳动党的"斗争目标"。

朝鲜在1月进行了第四次核试验。外界有消息指，预计朝鲜会在近期进行第五次核试。

平壤政府在2003年退出《核不扩散条约》，并在三年后进行了首次核试验。朝鲜领导层近期也多次威胁要对韩国和美国实施核武器攻击。

官媒还引述金正恩说，朝鲜与韩国之间应该进行更多对话，建立相互间的理解与信任。

金正恩表示，目前最迫切的问题是"从根本上改善朝韩关系"，呼吁双方彼此尊重，并承诺劳动党今后将为满足民族利益致力改善朝韩关系。

此外，朝鲜领导人还表示，美国应该停止对朝鲜的制裁和施压，不再干涉朝鲜半岛问题。

不过，金正恩也在党代表大会上屡次提到，有意愿致力于推动朝鲜与此前的敌对国家关系正常化。

BBC记者在平壤报道指，金正恩似乎在传达模棱两可的讯息，而在行动上，外界观察认为朝鲜的动作仍然在向下一次核试验行进。

周五开始的朝鲜劳动党代表大会是自1980年以来的第一次，也是平壤数十年来最重要的政治会议，被外界认为是最高领导人金正恩确立其地位和方针政策的一次象征性事件。

自朝鲜建国以来，金氏家族已经掌权近70年，金正恩在父亲金正日逝世后成为朝鲜最高领导人。

1953年，朝鲜战争以一份休战协议宣告结束，但朝韩双方并非签署最终的和平停战协议，因此在理论上，双方仍处于战争状态。

最近数月，朝鲜在核问题上的立场和行动变得强硬，今年三月在朝鲜宣称成功进行氢弹试验并向海上发射数枚导弹后，国际制裁也随即加强。

目前的制裁措施除了禁止向朝鲜出售任何核材料和军事产品，还包括禁止对其出品任何奢侈品，也不允许进行金融贸易。