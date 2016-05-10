哈萨克斯坦旅游业发展大有起色之阿拉湖

哈通社阿斯塔纳5月10日 当前全球金融和政治危机，以及层出不穷的恐怖袭击，为国际旅游业的发展带来了不小冲击。但在刚刚到来的5月，各大旅游公司已开始一如既往的为倾向于暑期旅游的我国游客提供各类国外旅游优惠项目。

事实上，我国旅游业近几年的发展也不甘示弱。布拉拜和里海海滨旅游风景区，莫伊勒德、詹阿阔尔干和萨热阿尕什等生态疗养院也已逐渐成为国内旅游首选目的地。而我国阿拉湖旅游的热门程度也有取代伊塞克湖的趋势。因为随着该湖旅游基础设施和服务的完善，我国每年夏季涌向吉尔吉斯斯坦的游客，开始意识到国内旅游胜地也有不错的选择。

阿拉湖是我国境内的盐湖。在巴尔喀什湖东180公里处。阿拉湖毗邻巴尔鲁克山，其水源主要依靠巴尔鲁克山融化的雪水。托热加依劳草原春天降水量较大，同时，由于空气湿度较高，这个春天的季节里阿拉湖大多数时间都隐藏在云雾之中。进入夏季，托热加依劳草原迎来云淡风轻，草长莺飞的黄金旅游季节。天气晴朗的下午，托热加依劳草原上的人们享受着从阿拉湖飘来的清新空气，欣赏着阿拉湖辽阔的湖面，两座湖心小岛在薄雾中隐约可见。黄昏是阿拉湖的一个公认的特色，这是因为，阿拉湖湖水与夕阳折射出的鲜红色令到托热加依劳草原上的植被、花卉和海拔3000多米的巴尔鲁克山主峰也因为变成了红色，成为当地的一大著名景点。另外，阿拉湖鱼肉质鲜美，价格更是当地鱼价的三到四倍。