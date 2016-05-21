哈通社阿斯塔纳5月21日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）阿克勒别克•库勒希巴耶夫当选哈萨克斯坦土地改革委员会经济工作组组长。

21日，哈萨克斯坦土地改革委员会第二次会议在阿斯塔纳召开，第一副总理、土地改革委员会主席萨金塔耶夫主持会议。

在上周举行的土地改革委员会第一次会议上，委员会决议成立各领域方向上的专项工作小组。

据悉，根据相关提案，委员会决议成立四个工作组，分别为：经济工作组、法律工作组、媒体宣传工作组和统筹组织工作组。

"统筹组织工作组主要将负责审阅土地租售程序及相关政府机构的程序公正、公开等情况的相关建议。根据相关决议，经济工作组成员共26人，法律工作组成员14人，统筹组织工作组成员16人，媒体宣传工作组16人。各组成员已经确定，下一步是选举各组负责人。"萨金塔耶夫在会上表示。

根据委员会选举结果，阿克勒别克•库勒希巴耶夫当选哈萨克斯坦土地改革委员会经济工作组组长。

委员会委员们表示，库勒希巴耶夫拥有博士学位，在农业部从事工作多年，了解国内农业现状，能够很好的胜任这项工作。（编译：塔尔）