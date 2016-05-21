科学院院士：我国土地资源丰厚但土地利用率偏低

哈通社阿斯塔纳5月21日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）哈萨克斯坦坐拥肥沃丰茂的土地资源，但土地利用率十分低下。

21日，哈萨克斯坦土地改革委员会第二次会议在阿斯塔纳召开，第一副总理、土地改革委员会主席萨金塔耶夫主持会议。会上，科学院院士肯吉哈利•萨哈迪耶夫作出上述表示。

"土地是人民生存的根本，同时也是农业生产活动得以进行的基础。借助农业，大量农民可以实现有保障的生活。但时至今日，哈萨克斯坦境内的土地资源利用率仍然严重偏低。就我的统计而言，我国农业本可提供国内生产总值的15-17%。但实际上，真实数据仅占这一统计的四分之一。"萨哈迪耶夫说。

院士强调，如果继续维持现状，而不对土地政策进行改革，我国农业的产值只会继续下降，对于国民经济而言有害无益。

"因此，我是支持将土地所有权出售给哈萨克斯坦公民私人所有的，即私有化。因为私有化之后的土地，将是公民的个人财产，土地的主人对于保护土地肥力、开发土地价值的积极性将大大提高。此外，由哈萨克斯坦公民之间进行的土地转让，也将为国家经济发展带来良好的效益。"他说。（编译：塔尔）