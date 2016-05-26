奥巴马访日：广岛人民真的想要得到道歉吗？

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据BBC消息，本周访问广岛的美国总统奥巴马已明确表示不会就二战原子弹轰炸而道歉，但是日本人民真的对此有要求吗？BBC记者大井真理子从广岛报道。

"请安息吧，战争错误不再重演。"

这句铭刻在广岛和平纪念公园纪念碑上的碑文，并没有说明是谁犯下了"错误"。

但是当少年时代的我第一次来到这里时，我对它的解读是我们--是日本--不再重演战争的错误，那场战争最终导致了美国在1945年8月6日向这座城市投下了世界上第一颗核弹。

令我惊讶的是，另一些战争博物馆的演绎却与此大相径庭，在那里，受到指责的投下原子弹的国家。

广岛和平纪念公园上的碑文："请安息吧，战争错误不再重演"

广岛和长崎经受的破坏在很久以前就已经有了合理的解释，特别是在美国，它是为了阻止第二次世界大战继续下去而采取的行动。当时的美国总统哈里·杜鲁门（Harry Truman）就一再说过，这两颗原子弹最终拯救了很多人的生命。

广岛的官方立场是，"错误"是因"整个人类的本性"而犯下的，而不仅是美国。

即使是那些亲历过广岛和长崎原爆并且经受过战争苦难的人们，大多数也并未要求道歉。

在日本共同社近日对原爆生还者进行的一次调查当中，78.3%的人表示他们不认为美国有道歉的需要，尤其是在要求道歉会令美国总统取消访问的情况下。

日本的公众看来更关注当下的问题--在网上，更多的评论是要求奥巴马就冲绳美军基地士兵和军方人员犯下的罪行而道歉。

但另一些人的观点是，即使作为一个战败国，日本仍然有权得到道歉，那两次行动杀害了数十万无辜平民。

"如果诚实说来的话，我内心有一点想要总统道歉，"祖籍广岛的落合洋司说。

他的曾祖父以及他的祖父和外祖父当时都徒步穿过这座原爆的城市寻找家人，后来他们都因为与辐射有关的疾病而离世。

广岛人落合洋司表示，理解为什么经历过战争的日本人对道歉的看法会不一样

但是他问说："尖酸的怨言又有什么意义呢？反复地要求道歉，又能得到什么？"

他说，访问之旅的焦点应该放在未来，还有"清除核武器"的问题上面。

但他承认，那些经历过战争苦难的人，那些失去了全部家人的人，或许感受会不一样。

"我们必须记住，有很多人对大规模杀害无辜平民仍然心怀怨恨。"

落合洋司78岁的父亲就是其中之一。他认为奥巴马"当然"应该道歉。

他说，很多日本人不这么认为，只不过是因为他们没有直接经历过那场战争。

1996年，落合洋司与家人在广岛的海滩上；他和父母对于道歉的必要性看法不同

然后，当然又有经久不息的争论，现在的日本是否应该像很多邻国经常要求的那样，为自己在二战中的残暴罪行而道歉。

记者池田信夫说，奥巴马不应该被强求道歉，"因为他当时甚至还没有出生，因此对此没有责任"。

但他认为，对于安倍来说也是一样的，而中国和韩国均要求安倍道歉。

前大阪市市长桥下彻最近在社交网站推特（Twitter）上发帖说："奥巴马总统到广岛最大的作用，是令日本无须再向中国和韩国道歉。美国会表明，没有必要为过去的战争而道歉。"

70年前发生在这两个国家之间的一切，肯定会在奥巴马访问日本的时间里被记起。而这两个国家曾经是敌人，现在已是坚定的盟友。

而此次访问广岛的历史性之旅，肯定不会无视日本同时作为二战施害者和受害者的角色，因为随同奥巴马前往的人当中包括一名曾经被日本皇军囚禁的美国军人。

但是，众多原爆生还者的希望，是此次访问最终能够与他们一直以来所努力的方向一致，保证广岛的"错误"永远不会再重演，不管是谁犯下了这个错。