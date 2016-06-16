世界杯和欧洲杯哪个更好看？

对有些美国球迷来说，世界杯(World Cup)是首屈一指的国际足球赛事。其他赛事都远远不能与之相比。

不过，在大西洋对岸，很多球迷、足球撰稿人、甚至球员都认为，周五开始的欧洲杯(the European championships)比世界杯更精彩。

这一观点的论据是参与世界杯比赛的球队要多得多，有些国家的球队很少在国际赛事中有上佳表现。这会造成太多一边倒的比赛，因此可能拉低这一赛事的整体水平。所以，虽然世界杯上有很多精彩比赛，但有些人认为，它的比赛水平总体偏低。

这种想法有一些根据。世界各地的优秀足球运动员大都在欧洲俱乐部踢球，这帮助提高了欧洲球员的水平。过去五届世界杯中有四届是欧洲国家队夺冠，十支决赛球队中有七支是欧洲球队。

但是，只有欧洲球队参加的比赛真的更好看吗？

在尝试回答这个问题之前，我必须承认，它可能没有确定的答案。精英水平的足球赛和艺术一样，包含着很多无法量化的东西，无法用数字排名和主观意见解释。说西班牙的比赛风格优于阿根廷的风格，就像是说马蒂斯(Matisse)的画作优于莫奈(Manet)的画作。

而且数据很难反映球赛更吸引人的另一个因素--激烈的比赛往往发生在淘汰赛中或者在两个宿敌之间，比如墨西哥和美国，或德国和荷兰。

不过，现在关于足球比赛有大量数据，如果不去看看它们能给我们带来什么启示，就挺可惜的。

Opta是一家体育数据公司，它统计比赛中的传球和射门等数据。它提供了过去五届欧洲杯和世界杯的数据（我选择把世界杯与欧洲杯进行比较，而不是与同样正在进行中的美洲杯[Copa América]比较--美国队在本届美洲杯上的表现很好--是因为Opta关于美洲杯的历史数据较少）。

尽管很难选择合适的指标来衡量质量，我还是选出了以下六个指标：

比分差距。比分差距越小越好看，因为如果获胜球队的进球个数只比落败球队多一点，那么比赛很可能更激烈，更令人兴奋。

进球个数。除了少数纯化论者，我们都想看到进球。

射门次数。我选择这项是因为我们喜欢看到球队处于射门状态。

成功传球的次数。这是精彩足球的基本要素。

前场成功传球的次数。这些传球对进攻最为重要。

还有最后一点，每个控球时间段里的射门次数。这一点很重要是因为控球需要转化为射门。

这些数据表明：任何曾经说过欧洲杯可以与世界杯媲美的人可以稍稍得意一下，不过，也没有数据能够证明，它明显胜过世界杯。







过去五届欧洲杯（1996年至2012年）和世界杯（1998年至2014年）的平均数据的对比表明，这六项指标中有四项几乎没有差别。传球准确率几乎相同，欧洲杯平均每场有623次成功传球，世界杯是634次。欧洲杯平均每场进球2.42个，世界杯是2.45个。平均每场的射门次数都是28次。欧洲杯上每个控球时间段的平均射门次数为0.13次，世界杯是0.14次。

但是在另外两项上，欧洲杯略微胜出。欧洲杯平均每场的前场成功传球次数为160次，世界杯是151次。欧洲杯的比分差距较小，平均每场的比分差距是1.23，世界杯是1.33。

把最近一次完赛的欧洲杯与世界杯相比，也就是把2012年欧洲杯与2014年世界杯相比，你会发现欧洲杯似乎更强。

2012年欧洲杯每场比赛有742次成功传球，比2014年世界杯的666次高出10%。2012年欧洲杯的前场成功传球次数是188次，比世界杯的153次高出18%。2012年欧洲杯的比分差距是1.23，比2014年世界杯的1.42低16%。2014年世界杯唯一优于2012年欧洲杯的指标是进球数--前者是2.63个，后者是2.45个。

考虑到美洲杯球迷可能会感兴趣，所以Opta提供了去年美洲杯的数据。2015年美洲杯的比分差距为1.12，是（六项指标中）唯一优于2014年世界杯和2012年欧洲杯的指标。

不过，现在的一个重要问题是，今年以及未来欧洲杯的水平是否会下滑。今年有24支球队参赛，多于之前五届的16支，允许可能更弱的球队参赛（世界杯从1998年开始有32支球队参赛）。

另外，欧洲杯的水准可能会因为另一个原因而下降：小组赛中排名第三的某些球队有可能进入淘汰赛。我的同事山姆·博登(Sam Borden)解释了这可能导致出现乏味比赛的原因。

这项运动的教训是什么？这些国际赛事中没有哪场比赛糟糕到败坏赛事声誉的地步。所以，什么也别管了，每场比赛都看吧。

来源：纽约时报