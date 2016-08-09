伊朗企业家有意与江布尔州开展农业领域合作

哈通社塔拉兹8月9日电8日，据江布尔州政府消息， 江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫在州政府会见伊朗工人党主席卡玛勒•侯赛因为团长的伊朗投资者代表团一行，双方就进一步加强农业合作进行了广泛而深入的探讨。

据悉，代表团此次访问江布尔州的目的是，实地考察江布尔州农业领域投资的可能性，了解江布尔州农业发展情况，考察伊朗相关区域和江布尔州合作空间，以促成伊朗投资者和企业到江布尔州投资。

库克列科巴耶夫简要介绍了江布尔州农业发展现状及双方农业合作情况，积极评价了双方在农业领域合作所取得的成果。他说，哈伊两国农业各具特点，合作潜力较大，近年来，两国农业合作势头良好，两国农业部门在2016年4月上旬纳扎尔巴耶夫总统访伊期间，签署了多项农业合作协议，双方农业企业实现了多次互访，这些活动不断增进了相互了解与信任，为进一步加强双边合作明确了任务和发展方向，并为继续加强双方农业合作与交流增添了动力。



卡玛勒•侯赛因说："哈萨克人热情好客，待人真诚，江布尔州给予了代表团一行热情接待，我们深受感动。江布尔州适合发展多种农牧业，伊朗投资者已对投资江布尔州表现出浓厚兴趣。伊朗国内对肉汁、药草饮料需求增长迅速，伊方愿协助江布尔州提高农作物产量。"



库克列科巴耶夫表示，江布尔州生态条件优良，适合于农业种植。近些年，通过制定和出台现代农业发展规划，农业领域有了较大发展，当下，江布尔州需要大力发展甜菜和玉米产业，此外，发展旅游业和工业也显得尤为重要。双方应加强农业原料加工业合作，实现互利共赢、共同发展。



州政府相关部门负责人、农业科研机构领导和江布尔州涉农产业龙头企业负责人出席会谈并向客人介绍江布尔州农业发展情况，重点介绍了江布尔州对外合作项目。（编译：金桥）