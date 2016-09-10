潘基文秘书长和联大主席严辞谴责朝鲜进行“核爆”试验

哈通社阿斯塔纳9月10日电 据联合国新闻消息，潘基文秘书长今天前往安理会会议厅外向记者发表谈话，强烈谴责朝鲜进行新的核试验。与此同时，70届联大主席吕克托夫特也对朝鲜的这一不负责任和令人不能接受的行动表示震惊和关切。

潘基文秘书长在所发表的声明中对于朝鲜所进行的地下核试验予以最强烈的谴责。他指出，此举再一次公然违反了安理会的相关决议。



潘基文表示，近年来，朝鲜第五次单独违反了禁止核试验的国际规范。这一令人不能接受的行径危及了区域的和平与安全，并再次作为一个活生生的例子提醒人们需要加强全球禁止核试验机制的紧迫性。他重申国际社会向朝鲜领导人发出的一致呼声：改弦易辙，承诺走一条无核化的道路。朝鲜应当致力于促进该国人民的福祉，而不是寻求核武器和弹道导弹技术。



潘基文表示，他寄希望于安理会在朝鲜问题上继续保持团结，并采取适当行动。他表示，国际社会必须要立即打破这种不断加速的的螺旋式升级。



潘基文在回答记者提问时还表示，作为一位韩国公民和联合国秘书长，他对自己在担任秘书长的10年内，未能使朝鲜领导人倾听国际社会的呼声、放弃追究核武器感到深深的失望和遗憾。他表示，在自己任期届满之前，将继续履行秘书长的职责，努力推动朝鲜无核化的进程。



70届联大主席吕克托夫特在所发表的声明中以最强烈的言辞对朝鲜的"核爆"试验予以谴责。他呼吁朝鲜以和平的方式追求自己的目标，放弃核武器和导弹计划，遵守所有它应该恪守的国际义务。