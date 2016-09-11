平壤：美国应承认朝鲜"核国家"地位

哈通社阿斯塔纳9月11日电 据德国媒体报道，朝鲜官方的中央通讯社周日（9月11日）援引朝鲜外交部一名发言人称，有关对朝鲜进一步实施制裁的"老生常谈"是"可笑"的，并表示将继续推进其发展核武的计划。

在9月9日朝鲜国庆之际，平壤宣布成功进行了新型核弹头爆炸试验。官方媒体还称，朝鲜能够进行装载核弹头的各类弹道火箭发射试验。

这是朝鲜迄今为止的第五次核试验，也是该国目前为止进行的当量最大的一次核试验。周五，联合国已同意针对平壤的核计划起草一份新一轮制裁朝鲜的决议。



美国总统奥巴马、韩国总统朴槿惠及日本首相安倍晋三达都表示，力促对朝鲜实施额外制裁措施，同意与联合国机构合作对平壤实行新的制裁。

周日，美国政府一个特别代表团本同日本官员举行会晤后表示，美国有可能对朝鲜采取单方面的制裁措施。美国国务院朝鲜事务特别代表金成（Sung Kim）表示，有一系列实施额外制裁的可能性，但他没有进一步说明细节。

平壤还呼吁华盛顿承认其"核国家"的地位。朝鲜外交部发言人表示，奥巴马政府"拒绝承认朝鲜具有核国家的战略地位"的做法是毫无意义的，"如同试图以手蔽日"。他说，朝鲜将继续巩固其核国家的地位。





今年7月，美韩就在韩国部署萨德导弹防御系统达成协议，以防范来自朝鲜的威胁。自从今年3月联合国安理会最新制裁实施之后，平壤一共进行了20次中短程导弹测试。最近一次导弹试射发生在杭州G20峰会期间。