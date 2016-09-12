韩国官员：朝鲜“随时可进行新一轮核试验”

哈通社阿斯塔纳9月12日电 据BBC消息，韩国国防部官员说，朝鲜"已做好随时进行新一轮核试验的准备"。

朝鲜上周五声称成功进行了第五次核试验，这是朝鲜迄今为止当量最大的一次核试验。



朝鲜进行第五次核试验令地区紧张局势升级，此举遭到国际社会的广泛谴责，韩国亦加大对朝鲜的回应力度。



星期日，韩国军界消息人士告诉韩联社说，如果朝鲜表现出任何发动核攻击的迹象，韩国已有计划彻底摧毁平壤，平壤全部"将被弹道导弹和高爆炸弹彻底摧毁"。



尽管国际社会对朝鲜声称现在已能将核弹头安装在弹道导弹上并展开核攻击的说法仍有质疑，但专家们认为，朝鲜在开发核武器的进程中取得的重大进展令人担忧。



韩国国防部发言人文尚均表示，朝鲜已做好在丰溪里核试验场随时进行新一轮核试验的准备。



韩国政府多名消息人士透露，韩美情报机构认为朝鲜很可能在第三条坑道再次进行核试验，"正在密切关注相关动向"。





丰溪里核试验场共有三个坑道，而朝鲜尚未在第三条抗道进行核试验





朝鲜核武器研究所在朝鲜进行第五次核试验后发表声明称，将继续从质和量两方面发展核力量。韩美认为这番话预示着朝鲜将在今年年底前再次进行核试验。



韩联社说，韩美情报机构认为，朝鲜已做好在丰溪里核试验场随时进行新一轮核试验的准备，可在第二条坑道内分支坑道或第三条坑道进行核试验。



BBC记者伊文斯从首尔报道说，由于平壤科学家仍需要对最新的核试验结果进行研究，新一轮核试验不大可能立即进行，举行第六次核试验可能要花几周甚至几个月的时间准备。







星期日，韩国军界消息人士告诉韩联社说，如果朝鲜表现出任何发动核攻击的迹象，韩国已有计划彻底摧毁平壤。



联合国安理会已经同意开始针对朝鲜第五次也是最大的一次核试验起草新的制裁方案。但朝鲜回应称制裁举动"可笑"。



朝鲜今年已进行两次核试验，两次核试验都被联合国制裁措施所禁止。



朝鲜核试后，韩国对朝鲜领导人金正恩"疯狂而鲁莽"的行为提出谴责，中国则表示"坚决反对"朝鲜的核试验，日本也表达了"强烈的抗议"，美国总统奥巴马则称朝鲜将面对"严重后果"。



有分析称，金正恩的言辞正变得越来越具有侵略性。