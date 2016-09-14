专家：朝鲜提升铀浓缩能力 足够一年造出六枚核弹

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据路透社消息， 武器专家的最新评估，朝鲜通过不断增加铀浓缩设施，以及利用现有的钚库存，到今年底将拥有足够制造大约20枚核弹的原料。

这些专家表示，朝鲜避开了联合国实施10年的制裁，开发铀浓缩工艺，使其能够开展自给自足的核计划，可以一年生产出大约六枚核弹。



难以确认朝鲜真实的核能力。但在上周朝鲜进行了第五次也是威力最大的一次核试验之后，据韩国说法，朝鲜正准备进行又一次核试验，这似乎表明其不缺进行核试所需的材料。



专家们表示，朝鲜拥有丰富的铀储量，十多年来一直秘密地开展一项工程，生产武器级浓缩铀。



研究朝鲜核项目问题的专家Siegfried Hecker称，据信已被大规模扩大的该项目，可能是年产至多150公斤(330磅)高浓缩铀的源头。



Hecker周一发布在约翰•霍普金斯大学运营的38 North网站的一篇报告中写道，这样的数量足够制造大约六枚核弹。Hecker曾在2010年参观过朝鲜宁边核设施。



Hecker称，加上朝鲜估计还有32-54公斤的钚库存，这足以让该国到2016年底前拥有足够制造大约20枚核弹的裂变材料。



朝鲜表示，最新的核试验证实该国有能力把核弹头安装到中程弹道导弹上。不过，朝鲜表示有能力把核装置小型化的说法，从未得到独立证实。



外界对于朝鲜钚储备量的评估大体一致，而且据信是准确的，因为专家和政府可以借助卫星图像拍摄到的反应堆的运行情况，来估算钚的产量水平。